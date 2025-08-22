Трамп заявил Орбану, что разозлился из-за ударов Украины по нефтепроводу «Дружба»
Президент США Дональд Трамп разозлился изз-а украинских ударов по нефтепроводу «Дружба». Об этом сообщил Балаж Орбан - политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В своих соцсетях он опубликовал фотокопию ответа американского лидера на полученную от главы правительства Венгрии информацию об ударах ВСУ по инфраструктуре нефтепровода.
«Виктор, мне не нравится то, что я услышал. Я очень зол», - написал глава Белого дома.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что из-за нападения на нефтепровод «Дружба» на российско-белорусской границе были прекращены поставки нефти в Венгрию, сообщает RT.
