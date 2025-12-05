В Индии показали мультфильм с Путиным и Моди

Индийский телеканал India Today показал мультфильм с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом пишет РИА Новости.

По сюжету политики едут на мотоцикле рядом с нефтяными вышками, исполняя известную в Индии песню о дружбе. В кадре видны зенитно-ракетные системы С-400, которые Москва поставляет индийским партнерам, и две бензоколонки с надписями «Россия» из «США». Рядом с «американской» изобразили президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В мультфильме Моди заправляет мотоцикл из бензоколонки «Россия» и уезжает, оставляя главу Белого дома на месте.

Ранее India Today показал интервью с Владимиром Путиным, который прибыл в Индию с государственным визитом, пишет 360.ru.

