Поставки нефти в Венгрию остановили из-за атаки на «Дружбу»
Поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» вновь прекращены из-за атаки. Об этом сообщил глава МИД республики Петер Сийярто.
О ЧП стало известно ночью.
«Нефтепровод... на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке — в третий раз за короткий промежуток времени. Перевозка сырой нефти... снова прекращена!» - написал министр в соцсетях.
По словам Сийярто, происходящее - очередная попытка втянуть Венгрию в конфликт, пишет Ura.ru.
Ранее об атаке на нефтепровод «Дружба» заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова, власти намеревались остановить перекачку сырья.
