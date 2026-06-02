Никитин: Пассажиропоток между Россией и Китаем в первом квартале вырос на 46%
Пассажирские авиаперевозки между Россией и Китаем выросли после введения странами безвизового режима. Об этом рассказал министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью РИА Новости.
Как отметил глава Минтранса, отмена визовых ограничений всегда становится точкой роста.
«Как в случае с Китаем: после решения об этом мы увидели рост пассажиропотока от 20% до 40% в зависимости от маршрута», - подчеркнул Никитин.
По его словам, в первом квартале 2026 года объем перевозок увеличился почти на 46% по сравнению с уровнем прошлого года.
Между тем Китай продлил безвиз с Россией на 2027 год, Москва симметрично ответит на это решение, пишет 360.ru.
