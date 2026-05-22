Ресурсы оберегают: Как риск повтора «Великой рецессии» отразится на России
На фоне блокировки Ормузского пролива мировой спрос на российскую нефть будет только расти, сказал НСН Вячеслав Кулагин.
Кризис мировой экономики приводит к торможению спроса на ресурсы и росту цен на отдельные товары, однако текущая ситуация мало отразится на России, заявил в беседе с НСН заведующий отделом исследования энергетического комплекса мира и России ИНЭИ РАН Вячеслав Кулагин.
Закрытие Ормузского пролива до августа повысит риск экономического спада, сопоставимого по масштабу с «Великой рецессией» 2008 года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные независимой аналитической компании Rapidan Energy Group. При этом вице-премьер России Александр Новак ранее отметил, что для восстановления нефтяного рынка при условии открытия Ормузского пролива потребуется несколько месяцев.
«Чем более долгий срок нефть не поступает на рынок и сохраняются ограничения по поставкам других ресурсов, тем выше риски серьезного экономического кризиса, рецессии. Дефицит ресурсов приводит к тому, что нужно сокращать потребление. Цены на все ресурсы растут, соответственно, остается меньше денег на различные инвестиции, развитие. При этом значительная часть мощностей в мире простаивает. Все это прямые индикаторы кризисных явлений в экономике. Если рассмотреть сценарий, при котором Ормузский пролив будет перекрыт до осени, Европа не успеет заполнить свои газохранилища, что приведет к высоким ценам на всю следующую осень и зиму. Это риски перебоев и режим жесткой экономии. Будут перебои с рядом смежных отраслей: не поставили газ – не произвели удобрения. Дальше без удобрений не смогут произвести нужное количество продуктов питания. У компаний потихоньку исчерпываются запасы по гелию, Катар – один из ключевых поставщиков. Значит, могут быть проблемы с производством чипов и не только», - объяснил он.
Собеседник НСН также подчеркнул, что столь негативный сценарий вряд ли станет угрозой для России.
«Напрямую в моменте это негативно на Россию не влияет. Появляется дополнительный спрос на наши ресурсы, их можно будет продавать по более высоким ценам. Негативный эффект в этом случае компенсируется положительным. Торможение мировой экономики приводит к торможению всего, включая спрос на ресурсы. Если какие-то товары подорожают в мире, это отразится и на России. Эти факторы в среднесрочной перспективе могут сказаться негативно, хотя те страны, которые сегодня экспортируют ресурсы, находятся в лучшем положении, чем страны, которые ресурсы импортируют», - уточнил Кулагин.
По его словам, хотя блокировка Ормузского пролива негативно отражается на мировой экономике, быстрого решения вопроса ожидать не стоит.
«Со стороны Ирана и США есть желание разрешить эту ситуацию. Но пока сохраняется высокая неопределенность. Решения, которое могло бы открыть пролив, не видно. Есть определенные надежды, но поскольку переговоры проходят кулуарно и непублично, не очень понятно, когда это может произойти. В текущей ситуации вполне можно говорить, что это не закончится днями и неделями», - допустил он.
Ранее посол Ирана во Франции Мохамад Амин-Нежад сообщил, что Иран и Оман обсуждают создание постоянной системы сбора платы за проход судов через Ормузский пролив. Дипломат подчеркнул, что обе страны должны задействовать все доступные ресурсы для обеспечения безопасности и организации эффективного судоходства, напоминает «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме объяснили, кто сможет бесплатно отдохнуть в лагерях
- Юрист предупредил водителей, за какие нарушения их точно лишат прав
- «Страдает гипоталамус»: Диетолог описала влияние фастфуда на организм
- Ресурсы оберегают: Как риск повтора «Великой рецессии» отразится на России
- «Мочить не по-детски»: Генерал-майор ФСБ предрек Украине ответ за удар по колледжу
- «15 человек под завалами»: В ЛНР ввели режим ЧС регионального характера
- СМИ: Директор Национальной разведки США подала в отставку
- Укрепившийся рубль сочли причиной роста спроса на люксовые авто
- Эксперт назвал способы вернуть деньги за абонемент при закрытии спортзала
- Рубио заявил, что конфликт на Украине может завершиться нетрадиционно