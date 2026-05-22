Собеседник НСН также подчеркнул, что столь негативный сценарий вряд ли станет угрозой для России.

«Напрямую в моменте это негативно на Россию не влияет. Появляется дополнительный спрос на наши ресурсы, их можно будет продавать по более высоким ценам. Негативный эффект в этом случае компенсируется положительным. Торможение мировой экономики приводит к торможению всего, включая спрос на ресурсы. Если какие-то товары подорожают в мире, это отразится и на России. Эти факторы в среднесрочной перспективе могут сказаться негативно, хотя те страны, которые сегодня экспортируют ресурсы, находятся в лучшем положении, чем страны, которые ресурсы импортируют», - уточнил Кулагин.

По его словам, хотя блокировка Ормузского пролива негативно отражается на мировой экономике, быстрого решения вопроса ожидать не стоит.

«Со стороны Ирана и США есть желание разрешить эту ситуацию. Но пока сохраняется высокая неопределенность. Решения, которое могло бы открыть пролив, не видно. Есть определенные надежды, но поскольку переговоры проходят кулуарно и непублично, не очень понятно, когда это может произойти. В текущей ситуации вполне можно говорить, что это не закончится днями и неделями», - допустил он.

Ранее посол Ирана во Франции Мохамад Амин-Нежад сообщил, что Иран и Оман обсуждают создание постоянной системы сбора платы за проход судов через Ормузский пролив. Дипломат подчеркнул, что обе страны должны задействовать все доступные ресурсы для обеспечения безопасности и организации эффективного судоходства, напоминает «Радиоточка НСН».

