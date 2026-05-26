Намек для США: Чего добивается Иран, пугая высокими ценами на нефть
Игорь Юшков раскрыл НСН, что сейчас Иран заставляет страны-потребители нефти расходовать свои запасы, так как чем меньше там нефти, тем больше цена.
Вряд ли нефть будет по $200 за баррель, однако Иран намекает, что просто не подпишет мирное соглашение, оставив Ормузский пролив закрытым, да еще и атакует энергетику стран-соседей, что вызовет несколько скачков цены. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Иран призвал США готовиться к стоимости нефти по $200 за баррель. Об этом сообщил в соцсети Х официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана Эбрагим Зольфагари после ударов США по югу Ирана. От также отметил, что пока Вашингтон продолжает «военные авантюры» на Ближнем Востоке и вблизи Ирана, о каком-либо соглашении не может быть и речи. Юшков раскрыл, так ли реалистичны угрозы Ирана.
«Я думаю, они стараются преувеличить эффект, говоря о нефти по $200, но намек на то, что в ответ они ничего не подпишут, и Ормузский пролив будет и дальше закрыт. А чем больше он закрыт, тем больше извлекается нефти из стратегических запасов в странах-потребителях. Что сейчас заменяет ближневосточные поставки? Именно нефть из стратегических запасов в США, Европе, Японии, Корее, Китае. Чем меньше там остается нефти, тем выше будет цена. Плюс, возможно, они имеют ввиду, что если начнутся активные боевые действия в результате провокаций США, то Иран, как и прежде, ударит по энергетической инфраструктуре стран-соседей», - раскрыл он.
При этом он уточнил, что сейчас у ОАЭ и Саудовской Аравии есть обходные пути, однако и они могут оказаться под угрозой.
«В случае какого-то сильного повреждения крупных месторождений в Саудовской Аравии или в ОАЭ, будет тоже скачок цены. Потому что сейчас эти страны могут пускать хотя бы какие-то объемы нефти по обходным нефтепроводам. Так что Иран намекает, что ситуация может быть гораздо хуже. Если будет скачок такой цены, то в США на внутреннем рынке подорожает топливо, и обновится исторический рекорд. А глава США Дональд Трамп сейчас явно не хочет войти в историю как президент, при котором была самая высокая цена на топливо», - отметил он.
Также Юшков раскрыл, у кого сейчас сосредоточены основные запасы нефти.
«Самые большие стратегические запасы в мире у Китая – больше миллиарда баррелей. Еще много у американцев, европейцев, но проблема в том, что им приходится делить на всех. У стран Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки, у многих государств импортеров эти стратегические запасы либо маленькие, либо их вообще нет, и им приходится тратить все больше денег, чтобы скупить доступные объемы. Поэтому проблема прежде всего для них и для стран крупных потребителей», - подытожил он.
Напомним, что ранее вооруженные силы США нанесли удары по югу Ирана, в ходе которых были уничтожены два катера для установки мин и один зенитно-ракетный комплекс. Утверждается, что эти атаки были совершены «в целях самообороны», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
