Вряд ли нефть будет по $200 за баррель, однако Иран намекает, что просто не подпишет мирное соглашение, оставив Ормузский пролив закрытым, да еще и атакует энергетику стран-соседей, что вызовет несколько скачков цены. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Иран призвал США готовиться к стоимости нефти по $200 за баррель. Об этом сообщил в соцсети Х официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана Эбрагим Зольфагари после ударов США по югу Ирана. От также отметил, что пока Вашингтон продолжает «военные авантюры» на Ближнем Востоке и вблизи Ирана, о каком-либо соглашении не может быть и речи. Юшков раскрыл, так ли реалистичны угрозы Ирана.

«Я думаю, они стараются преувеличить эффект, говоря о нефти по $200, но намек на то, что в ответ они ничего не подпишут, и Ормузский пролив будет и дальше закрыт. А чем больше он закрыт, тем больше извлекается нефти из стратегических запасов в странах-потребителях. Что сейчас заменяет ближневосточные поставки? Именно нефть из стратегических запасов в США, Европе, Японии, Корее, Китае. Чем меньше там остается нефти, тем выше будет цена. Плюс, возможно, они имеют ввиду, что если начнутся активные боевые действия в результате провокаций США, то Иран, как и прежде, ударит по энергетической инфраструктуре стран-соседей», - раскрыл он.