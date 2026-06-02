Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет баллотироваться на новый президентский срок. Об этом сообщает Bloomberg.

Полномочия главы государства истекают в 2027 году.

Отвечая на вопрос о желании вновь занять пост премьер-министра, Вучич отметил, что это «может произойти». По словам политика, в нем нуждается его Сербская прогрессивная партия. Также Вучич рассказал, что Сербия проведет в текущем году парламентские и президентские выборы.

Ранее бывший вице-премьер республики Александр Вулин заявил, что Вучич не пойдет на новый президентский срок, но останется в политической жизни страны, пишет 360.ru.

