Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет баллотироваться на новый президентский срок. Об этом сообщает Bloomberg.
Полномочия главы государства истекают в 2027 году.
Отвечая на вопрос о желании вновь занять пост премьер-министра, Вучич отметил, что это «может произойти». По словам политика, в нем нуждается его Сербская прогрессивная партия. Также Вучич рассказал, что Сербия проведет в текущем году парламентские и президентские выборы.
Ранее бывший вице-премьер республики Александр Вулин заявил, что Вучич не пойдет на новый президентский срок, но останется в политической жизни страны, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: ЕС может ввести новые санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
- Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок
- Никитин: Пассажиропоток между Россией и Китаем в первом квартале вырос на 46%
- В Индии демонтировали статую Лионеля Месси
- «Ты сошёл с ума?»: Трамп наорал на Нетаньяху из-за сорванного перемирия с Ираном
- В России раскрыли акцию по краже данных со смартфонов чиновников
- СМИ: США обсуждают размещение ЯО в дополнительных странах в Европе
- В Белгородской области из-за БПЛА загорелось здание предприятия
- Топливный скачок: Как в России остановят подорожание бензина и дизтоплива
- Над регионами России за ночь сбили 148 украинских дронов