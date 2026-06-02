СМИ: Иран прекратил переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан

По данным агентства, Иран прекращает обмен посланиями с США. Прекращение огня в Ливане было одним из ключевых условий перемирия, оно сейчас нарушено. Официальные иранские лица указали на необходимость немедленного прекращения агрессии израильской армии в Газе и Ливане, а также полного вывода войск с оккупированных территорий.

Пока требования не будут выполнены, переговоры продолжены не будут. Также Иран приняли решение о полной блокаде Ормузского пролива.

Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил что, США не смогли победить Иран и это означает, что они проиграли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

