СМИ: Иран прекратил переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан
Тегеран приостановил переговоры с Вашингтоном в знак протеста против действий Израиля в Ливане, сообщает Tasnim.
По данным агентства, Иран прекращает обмен посланиями с США. Прекращение огня в Ливане было одним из ключевых условий перемирия, оно сейчас нарушено. Официальные иранские лица указали на необходимость немедленного прекращения агрессии израильской армии в Газе и Ливане, а также полного вывода войск с оккупированных территорий.
Пока требования не будут выполнены, переговоры продолжены не будут. Также Иран приняли решение о полной блокаде Ормузского пролива.
Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил что, США не смогли победить Иран и это означает, что они проиграли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
