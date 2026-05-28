Ранее сообщалось, что рамочное соглашение США с Ираном «готово на 95%». По данным телеканала Fox News, корректируются вопросы разблокировки Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана. При этом заключение мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном затягивается из-за отсутствия коммуникации у иранских переговорщиков с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи, отмечает CBS News со ссылкой на данные американской разведки и заявления чиновников. Эти сообщения появляются на фоне взаимных ударов сторон.

По словам Добревой, процесс урегулирования разделен, переговоры по вопросу прекращения боевых действий и по ядерной программе идут параллельно друг с другом.

«На первом этапе это соглашение, скорее всего, не затрагивает ядерный вопрос, а сконцентрировано именно на установлении устойчивого мира, режима прекращения огня, и решения вопроса с Ормузским проливом. Иранские агентства также подтверждали информацию, что идет работа над соглашением. Несмотря на то, что стычки продолжаются, принято решение продвигать заключение соглашения, а не продолжение боевых действий. Было несколько инцидентов: и нападение на катер, и попытка прорыва американской блокады иранцами, но о них сейчас не заявляют как о нарушении перемирия. Они сконцентрировались на этом документе, который, впрочем, пока никто не видел», — объяснила специалист.

Она отметила, что Тегеран теоретически может вернуть бесплатный проход через Ормузский пролив, однако пока не вполне понятно их видение условий, при которых Иран на это пойдет.

«Они, возможно, и готовы вернуть бесплатный проход для судов Ормузского пролива, как это было до войны, но при условии того, что Соединенные Штаты покинут регион. Пока непонятно, имеется ли в виду просто выведение их дополнительной группировки, которую они нарастили вокруг Персидского залива в Аравийском море, либо речь идет о том, что они должны полностью покинуть базы, которые также пострадали во время конфликта. Но в целом видение иранцев безопасности в заливе состоит в том, что она должна обеспечиваться силами самих стран региона. Что касается Ормузского пролива, они настаивают на том, что это вопрос территориальных вод Омана и Ирана, поэтому эти две стороны и должны гарантировать стабильность и непрерывность судоходства через этот коридор», — рассказала Добрева.