«Готово на 95%»: Как Иран и США готовят соглашение на фоне ударов
Несмотря на локальные стычки, Иран и США не отказываются от курса на соглашение о прекращении боевых действий, считает иранист Евдокия Добрева.
Обмен ударами между Ираном и США продолжается, что не мешает сторонам обсуждать прекращение боевых действий в регионе, а переговоры по ядерной программе исламской республики ведутся параллельно, объяснила НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.
Ранее сообщалось, что рамочное соглашение США с Ираном «готово на 95%». По данным телеканала Fox News, корректируются вопросы разблокировки Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана. При этом заключение мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном затягивается из-за отсутствия коммуникации у иранских переговорщиков с верховным лидером страны Моджтабой Хаменеи, отмечает CBS News со ссылкой на данные американской разведки и заявления чиновников. Эти сообщения появляются на фоне взаимных ударов сторон.
По словам Добревой, процесс урегулирования разделен, переговоры по вопросу прекращения боевых действий и по ядерной программе идут параллельно друг с другом.
«На первом этапе это соглашение, скорее всего, не затрагивает ядерный вопрос, а сконцентрировано именно на установлении устойчивого мира, режима прекращения огня, и решения вопроса с Ормузским проливом. Иранские агентства также подтверждали информацию, что идет работа над соглашением. Несмотря на то, что стычки продолжаются, принято решение продвигать заключение соглашения, а не продолжение боевых действий. Было несколько инцидентов: и нападение на катер, и попытка прорыва американской блокады иранцами, но о них сейчас не заявляют как о нарушении перемирия. Они сконцентрировались на этом документе, который, впрочем, пока никто не видел», — объяснила специалист.
Она отметила, что Тегеран теоретически может вернуть бесплатный проход через Ормузский пролив, однако пока не вполне понятно их видение условий, при которых Иран на это пойдет.
«Они, возможно, и готовы вернуть бесплатный проход для судов Ормузского пролива, как это было до войны, но при условии того, что Соединенные Штаты покинут регион. Пока непонятно, имеется ли в виду просто выведение их дополнительной группировки, которую они нарастили вокруг Персидского залива в Аравийском море, либо речь идет о том, что они должны полностью покинуть базы, которые также пострадали во время конфликта. Но в целом видение иранцев безопасности в заливе состоит в том, что она должна обеспечиваться силами самих стран региона. Что касается Ормузского пролива, они настаивают на том, что это вопрос территориальных вод Омана и Ирана, поэтому эти две стороны и должны гарантировать стабильность и непрерывность судоходства через этот коридор», — рассказала Добрева.
Сложности во взаимодействии иранских чиновников с главой республики Моджтабой Хаменеи действительно могут быть, что обусловлено мерами безопасности, добавила собеседница НСН.
«В Иране действительно развита бюрократия, и действительно там процесс согласования решения может быть очень сложным. Но в этом и заключается их устойчивость. Принятие решений распределено между разными органами, разными институтами, и ключевое решение должен одобрить Верховный лидер. Отсутствие связи Верховным лидером — это закономерная ситуация, потому что сейчас его тщательно скрывают в связи с сохраняющейся опасностью покушения, меры предосторожности никто не отменял. Он напрямую контактирует с ограниченным кругом лиц. Есть Высший совет национальной безопасности, и представитель Верховного лидера в этом совете занимается координацией. Решения, которые публикует этот орган, согласовываются с Верховным лидером, но по каким-то операционным вопросам он не участвует в процессах. Когда говорят, что у президента нет связи, то это объяснимо в текущих военных условиях», — отметила она.
Ранее научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин в объяснял НСН, что американский президент Дональд Трамп вынужден вести себя жестко в отношении Ирана, чтобы не потерять авторитет внутри страны.
