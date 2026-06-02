В Индии демонтировали статую Лионеля Месси

Статую футболиста, нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси демонтировали в индийской Калькутте. Об этом сообщает Asian News International.

Агентство напомнило, что 21-метровую скульптуру, изображающую игрока с трофеем за победу в чемпионате мира 2022 года, открыли во время визита Месси в Индию в декабре прошлого года.

Позднее местные власти получили жалобы на неустойчивость статуи при сильном ветре. Скульптуру решили демонтировать.

Ранее стало известно, что 38-летний Месси получил травму за несколько недель до начала чемпионата мира по футболу, пишет 360.ru. Игрок включен в расширенную заявку сборной Аргентины на мундиаль.

