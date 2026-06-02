В Индии демонтировали статую Лионеля Месси
Статую футболиста, нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси демонтировали в индийской Калькутте. Об этом сообщает Asian News International.
Агентство напомнило, что 21-метровую скульптуру, изображающую игрока с трофеем за победу в чемпионате мира 2022 года, открыли во время визита Месси в Индию в декабре прошлого года.
Позднее местные власти получили жалобы на неустойчивость статуи при сильном ветре. Скульптуру решили демонтировать.
Ранее стало известно, что 38-летний Месси получил травму за несколько недель до начала чемпионата мира по футболу, пишет 360.ru. Игрок включен в расширенную заявку сборной Аргентины на мундиаль.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Усатый миротворец: Чему Кот Леопольд научит современного зрителя
- ИИ, «мировой беспорядок» и европейцы: Чего ждать от ПМЭФ‑2026
- Кандидат на пост генсека ООН Бачелет посетит Россию
- СМИ: ЕС может ввести новые санкции против «Лукойла» и «Роснефти»
- Вучич заявил, что не намерен баллотироваться на новый срок
- Никитин: Пассажиропоток между Россией и Китаем в первом квартале вырос на 46%
- В Индии демонтировали статую Лионеля Месси
- «Ты сошёл с ума?»: Трамп наорал на Нетаньяху из-за сорванного перемирия с Ираном
- В России раскрыли акцию по краже данных со смартфонов чиновников
- СМИ: США обсуждают размещение ЯО в дополнительных странах в Европе