«Сумасшедших нет!»: Политолог Рар заявил о нежелании «трезвого Шольца» начинать войну с РФ

Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян разместила в Сети запись разговоров офицеров бундесвера Германии о планах ударов по Крымскому мосту. Из нее следует, что офицеры ВВС Германии обсуждают применение ракет Taurus. Подлинность записи переговоров уже подтверждена крупнейшими немецкими СМИ. Как рассказал Рар, на фоне возможности подобной утечки удивляет беспечность немецкого военного руководства.

«Тут говорят, что Крымский мост – не человеческие жертвы, просто инфраструктура, по которой поставляется снабжение российской армии. Но меня больше удивил сам факт утечки. Не знал, что есть технические возможности прослушивать секретные разговоры высшего руководства немецких военных. Теперь выясняется, что один из участников встречи находился в Сингапуре – это тысяча километров от Германии, мало ли, что могло произойти, почему он говорил по незащищенной связи. Также пошел слух, что какой-то посторонний участник смог подключиться к слушанью. Я сам задаю себе вопрос – как это возможно? Кажется – немецкие военные либо настолько самоуверенны, либо не понимают серьезность происходящего», - сообщил он.

По словам собеседника НСН последние опросы общественного мнения показывают, что 60% населения против отправки военной помощи Украине, однако 35% и многие политики, напротив, выступают "за". Но руководство страны в сложившейся ситуации не пойдет на это, уверен Рар.