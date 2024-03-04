«Сумасшедших нет!»: Политолог Рар заявил о нежелании «трезвого Шольца» начинать войну с РФ
Германия откажется от поставок ракет Taurus Киеву, поскольку опасается, что украинцы будут применять оружие для ударов по мирному населению России, рассказал НСН Александр Рар.
Крымский мост воспринимается немецким обществом, как объект инфраструктуры, по которому осуществляются поставки российского вооружения, однако в стране не готовятся к войне с Россией, поэтому канцлер страны Олаф Шольц намерен отказаться от поставок ракет Taurus Киеву, заявил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.
Ранее главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян разместила в Сети запись разговоров офицеров бундесвера Германии о планах ударов по Крымскому мосту. Из нее следует, что офицеры ВВС Германии обсуждают применение ракет Taurus. Подлинность записи переговоров уже подтверждена крупнейшими немецкими СМИ. Как рассказал Рар, на фоне возможности подобной утечки удивляет беспечность немецкого военного руководства.
«Тут говорят, что Крымский мост – не человеческие жертвы, просто инфраструктура, по которой поставляется снабжение российской армии. Но меня больше удивил сам факт утечки. Не знал, что есть технические возможности прослушивать секретные разговоры высшего руководства немецких военных. Теперь выясняется, что один из участников встречи находился в Сингапуре – это тысяча километров от Германии, мало ли, что могло произойти, почему он говорил по незащищенной связи. Также пошел слух, что какой-то посторонний участник смог подключиться к слушанью. Я сам задаю себе вопрос – как это возможно? Кажется – немецкие военные либо настолько самоуверенны, либо не понимают серьезность происходящего», - сообщил он.
По словам собеседника НСН последние опросы общественного мнения показывают, что 60% населения против отправки военной помощи Украине, однако 35% и многие политики, напротив, выступают "за". Но руководство страны в сложившейся ситуации не пойдет на это, уверен Рар.
«Германия имеет достаточно трезвого канцлера и высшее руководство, все всё понимают. Поэтому Олаф Шольц выступает и будет выступать против отправки Taurus Украине. Есть подозрения, что украинцы могут использовать оружие также для атаки на мирное население. Этого Германия допустить не хочет, чтобы не идти по пути эскалации к возможному столкновению России и НАТО. В ФРГ не готовятся к войне с Россией, понимая, что это бы означало Третью мировую войну, смерть миллиона людей и гибель человечества. Только два-три городских сумасшедших могут выступать за войну с Россией», - заключил он.
Ранее министр обороны ФРГ Бориса Писториуса пояснил, что разговоры о возможной передаче на Украину Taurus вовсе не значит, что такое действие будет одобрено, передает «Радиоточка НСН».
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