СМИ: Россия сможет отследить перевозки западных ракет на Украину

Российская разведка может отследить перевозки ракет SCALP и Storm Shadow Запада на Украину, сообщает The Times.

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По данным издания, это может произойти благодаря информации из аудиофрагмента разговоров немецких офицеров. Согласно расшифровке, дальнобойные ракеты доставляют Киеву несколькими способами. Франция использует внедорожники Audi Q7, а Великобритания — бронемашины Ridgeback. Как пишет газета, данная информация поможет разведке РФ отслеживать их и локализовывать.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что на опубликованной аудиозаписи высокопоставленные офицеры Германии обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. Их разговор не означает передачу крылатых ракет Taurus Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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