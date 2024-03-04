СМИ: Россия сможет отследить перевозки западных ракет на Украину
Российская разведка может отследить перевозки ракет SCALP и Storm Shadow Запада на Украину, сообщает The Times.
По данным издания, это может произойти благодаря информации из аудиофрагмента разговоров немецких офицеров. Согласно расшифровке, дальнобойные ракеты доставляют Киеву несколькими способами. Франция использует внедорожники Audi Q7, а Великобритания — бронемашины Ridgeback. Как пишет газета, данная информация поможет разведке РФ отслеживать их и локализовывать.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что на опубликованной аудиозаписи высокопоставленные офицеры Германии обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. Их разговор не означает передачу крылатых ракет Taurus Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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