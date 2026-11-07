Маск пообещал восстановить подвижность парализованных граждан с помощью Neuralink
Глава SpaceX, американский миллиардер Илон Маск пообещал, что с помощью технологий компании Neuralink в ближайшие несколько лет можно будет восстанавливать двигательную функцию парализованным гражданам. Об этом предприниматель написал на своей странице в одной из соцсетей.
Маск подчеркнул, что такие люди вновь смогут ходить и двигать руками. Этим постом бизнесмен прокомментировал публикацию об американце Ноланде Арбо, который в 2024 году стал первым человеком, получившим мозговой имплант Neuralink.
До этого агентство Reuters писало, что компания собиралась начать испытания технологии, позволяющей переводить мысли человека в речь. Целью проекта стала помощь людям, утратившим способность разговаривать. Отмечалось, что технология позволит «переходить напрямую от мозга к голосу без какой-либо клавиатуры между ними».
Ранее Илон Маск предложил перенести серверы и дата-центры для ИИ в космос, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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