Маск пообещал восстановить подвижность парализованных граждан с помощью Neuralink

Маск подчеркнул, что такие люди вновь смогут ходить и двигать руками. Этим постом бизнесмен прокомментировал публикацию об американце Ноланде Арбо, который в 2024 году стал первым человеком, получившим мозговой имплант Neuralink.

До этого агентство Reuters писало, что компания собиралась начать испытания технологии, позволяющей переводить мысли человека в речь. Целью проекта стала помощь людям, утратившим способность разговаривать. Отмечалось, что технология позволит «переходить напрямую от мозга к голосу без какой-либо клавиатуры между ними».

Ранее Илон Маск предложил перенести серверы и дата-центры для ИИ в космос, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».