«Стереть с лица земли?»: К чему приведет наземная операция Израиля в Газе
Конфликт на Ближнем Востоке не утихает, Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа. При этом эксперты предрекают Нетаньяху серьезные проблемы без поддержки США. За Палестину же накануне заступился Путин.
Конфликт на Ближнем Востоке не утихает, мировые лидеры призывают стороны к переговорам вне зависимости от позиции по «спорному вопросу». Накануне официальную позицию России озвучил Владимир Путин.
По его словам, мнение России по палестино-израильскому конфликту «хорошо известно», Москва всегда выступала за создание независимого государства Палестина.
«Позиция России сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями, а на протяжении десятилетий. И эта позиция хорошо известна и израильской стороне, и нашим друзьям в Палестине. Мы всегда выступали за исполнение решений Совета Безопасности ООН, имея в виду прежде всего создание независимого суверенного палестинского государства», - объяснил он.
Он отметил, что изначально речь шла о создании двух независимых и суверенных государств — Израиля и Палестины.
«Часть земель, которые палестинцы считают и считали всегда частью исконно палестинских, занята Израилем... в основном, конечно, с помощью военной силы», - уточнил российский лидер.
Путин также обратил внимание на то, что США почти не применяют международные инструменты по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон практически монополизировал процесс. Кроме того, президент подчеркнул, что Соединенные Штаты пытались подменить решение политических проблем «материальными подачками» Палестине. Все происходящее в регионе он назвал очевидным провалом США.
ХАМАС: СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ
Рано утром 12 октября Израиль заявил, что продолжает наносить масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.
Новый виток обострения пришелся на вечер 11 октября, когда в районе центра ядерных исследований в израильском городе Димона произошел «связанный с безопасностью инцидент».
Ранее этот объект грозилась атаковать ливанская группировка «Хезболла». Ряд местных СМИ и Telegram-каналов сообщили, что удар был нанесен дроном из Ливана. Официально информацию не подтверждали.
После этого министр здравоохранения Израиля Моше Арбель выступил с официальном запретом на лечение боевиков палестинского движения ХАМАС.
В ответ движение ХАМАС отказывается вести переговоры об обмене заложников. 12 октября утром стало известно, что ХАМАС отпустили на свободу израильтянку с двумя детьми. При этом в пресс-службе Армии обороны Израиля назвали такое действие неуклюжей попыткой изменить имидж радикального движения.
Эксперты предрекают масштабную наземную операцию со стороны Израиля. Политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов же предупредил, что такой сценарий станет худшим развитием ситуации, так как страна втянется в очень тяжелую войну с огромными потерями.
«Если посмотреть на карту, то Газа — это один плотно застроенный город, и боевые действия в таких условиях очень затратны», - сказал он.
Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду вечером заявил, что движение ХАМАС в секторе Газа будет «стерто с лица земли».
«Не может быть ситуации, когда убивают израильских детей, а мы занимаемся своими делами. Мы отложили в сторону все остальные соображения, потому что судьба нашей страны сейчас на кону», - еще раз подчеркнул он.
ИЗРАИЛЬ: БУДЕТ РАЗБИТ, ЕСЛИ США НЕ ПОМОГУТ
При этом бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт заявил, что США должны поддерживать Израиль, который без помощи может потерпеть поражение.
«Без поддержки Америки Израиль будет полностью разбит, если поддерживаемая Ираном "Хезболла" начнет продолжительную кампанию террора в то время, когда Израиль воюет с ХАМАС», - объяснил он.
Минобороны США перебросило ударную группу к Израилю для укрепления сил сдерживания, предостерегая силы, которые могут присоединиться к ХАМАС. Также Вашингтон пообещал Израилю авианосную группу, один из авианосцев уже прибыл в место назначения.
Больше всего экспертов волнует вопрос, что собирается делать в данном случае Иран.
Сейчас весь мир наблюдает репетицию большой ирано-израильской войны, однако, если в конфликт вступит ливанская «Хезболла», это будет означать, что в Тегеране приняли решение провести уже генеральную репетицию войны, заявил НСН политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.
«Сейчас мы с вами видели репетицию большой ирано-израильской войны. Газа насыщена ракетами благодаря Ирану, Турция помогает ХАМАС, так как это движение «Братьев-мусульман» (запрещенная в России террористическая организация), а Турция – единственный, кроме Газы, территориальный анклав, которым управляют «Братья-мусульмане» - партия турецкого лидера Реджепа Эрдогана, поэтому, в том числе, у него и такие отвратительные отношения с Египтом. На сегодняшний день Турция и Катар помогают ХАМАС всем, чем могут. Газа - как ракетный плацдарм, который включается против Израиля, когда в Тегеране примут такое решение. Если ударит ливанская «Хезболла», это будет означать, что в Тегеране приняли решение провести генеральную репетицию», - объяснял он.
Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН подтвердила, что у Ирана есть возможности уничтожить Израиль. При этом, по ее словам, Иран не будет напрямую участвовать в конфликте Израиля и ХАМАС, но будет косвенно поддерживать Палестину.
«Иран никак не собирается участвовать в конфликте, он собирается смотреть, как этот конфликт будет разгораться, и косвенно помогать тем сторонам, которые выступают против, как они выражаются, сионистского режима. У Ирана достаточно возможностей, чтобы сегодня уничтожить Израиль. Поэтому говорить, что иранское руководство не делает этого, потому что трепещут, очень преждевременно. Но они никогда не говорили, что будут или хотят уничтожать еврейское государство. Они привыкли к тому, что их слова извращаются, при этом они как раз не нарушают устава ООН», - заключила она.
7 октября Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля), палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
После этого армия обороны Израиля сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Израиль продолжает наносить удары по Газе. Наземная операция не стартовала.
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