«Стереть с лица земли?»: К чему приведет наземная операция Израиля в Газе

Путин также обратил внимание на то, что США почти не применяют международные инструменты по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон практически монополизировал процесс. Кроме того, президент подчеркнул, что Соединенные Штаты пытались подменить решение политических проблем «материальными подачками» Палестине. Все происходящее в регионе он назвал очевидным провалом США.

ХАМАС: СТЕРЕТЬ С ЛИЦА ЗЕМЛИ

Рано утром 12 октября Израиль заявил, что продолжает наносить масштабные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

Новый виток обострения пришелся на вечер 11 октября, когда в районе центра ядерных исследований в израильском городе Димона произошел «связанный с безопасностью инцидент».

Ранее этот объект грозилась атаковать ливанская группировка «Хезболла». Ряд местных СМИ и Telegram-каналов сообщили, что удар был нанесен дроном из Ливана. Официально информацию не подтверждали.

После этого министр здравоохранения Израиля Моше Арбель выступил с официальном запретом на лечение боевиков палестинского движения ХАМАС.

В ответ движение ХАМАС отказывается вести переговоры об обмене заложников. 12 октября утром стало известно, что ХАМАС отпустили на свободу израильтянку с двумя детьми. При этом в пресс-службе Армии обороны Израиля назвали такое действие неуклюжей попыткой изменить имидж радикального движения.

Эксперты предрекают масштабную наземную операцию со стороны Израиля. Политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов же предупредил, что такой сценарий станет худшим развитием ситуации, так как страна втянется в очень тяжелую войну с огромными потерями.

«Если посмотреть на карту, то Газа — это один плотно застроенный город, и боевые действия в таких условиях очень затратны», - сказал он.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в среду вечером заявил, что движение ХАМАС в секторе Газа будет «стерто с лица земли».