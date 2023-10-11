«Сердечко и смертельный рейв»: Что известно о россиянах, погибших в Израиле
Пожилого физика Гредескула убили с женой в собственном доме, охранник Давид из Златоуста перед смертью спас четырех человек, а жене Дениса из Балтийска прислали окровавленный подарок его дочки.
Военный конфликт в Израиле ударил по выходцам из России и СССР: на сегодняшний день официально подтверждена гибель четырех россиян, а шестеро считаются пропавшими без вести. При этом в посольстве РФ в Израиле считают, что это не окончательные цифры. Россияне могут быть в числе заложников, захваченных на рейв-фестивале Nature Party (на фото), ну а СМИ рассказывают о судьбах жертв палестино-израильской бойни.
ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ: СЕМЬЯ ФИЗИКА И БУМАЖНОЕ СЕРДЕЧКО
Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил 11 октября, что число погибших граждан России может быть «гораздо больше» подтвержденной цифры «четыре».
«К сожалению, вынужден подтвердить, что располагаем информацией о четырех погибших российских гражданах и шести пропавших без вести. На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше»,— сказал Викторов в ходе дискуссии клуба «Валдай».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не смог сегодня назвать точную цифру убитых россиян.
«Пока я не могу вам дать какое-то четкое число, потому что вы знаете, какая сейчас ситуация и в Газе, где много наших живет граждан, и в самом Израиле. И по понятным причинам, конечно, информация постоянно обновляется, поэтому сейчас я не буду сейчас называть каких-то количеств», – пояснил официальный представитель Кремля.
На этом фоне СМИ называют имена жертв конфликта. По данным РИА Новости, в Израиле погиб 47-летний уроженец Балтийска Денис Беленький. Его мать, Наталья рассказала, что Денис жил в Израиле с 1992 года, куда уехал с бабушкой из Риги.
«Самый лучший сын в мире... Третьего числа он мне показал розы, которые посадил во дворе. Умер, как герой. Вчера похоронили со всеми почестями... Прислали видео (…) Всегда был очень жизнерадостный, всегда улыбался, даже на документах. Вернули жене его документы в крови, среди них было сердечко бумажное дочки, которое она подарила ему, когда была в первом классе. Было написано "Папа, я тебя люблю"», - сказала женщина.
Академик РАН Алексей Хохлов сообщил в соцсетях, что в Израиле погибли 81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена.
«Из Израиля пришло трагическое известие: 7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», – отметил Хохлов.
Гредескул учился и работал в Харькове, а в 1991 году переехал в Израиль, где преподавал в университете Бен-Гурина в Беер-Шеве, после чего вышел на пенсию. По данным «Ura.ru», палестинцы ворвались в дом Гредескула и убили ученого с женой.
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЙВ: ОТ ЧЕЛЯБИНСКА ДО СЕСТРОРЕЦКА
Уральское издание «74.ru» подтвердило 11 октября гибель 34-летнего уроженца Челябинской области Давида Лысцова, который был в числе охранников фестиваля электронной музыки Nature Party в кибуце Реим.
«Он уехал работать на юге, на фестивале электронной музыки, когда они ворвались и начали стрелять. Давид и четыре его подчиненных-охранника пытались уехать оттуда на машине. Давид был за рулем, ему попало в первую очередь — он умер на месте. Другие охранники выжили. Как они говорят, если бы Давид не сказал им выходить и бежать, то они бы не спаслись — одного ранило, трое остались невредимы», — рассказала сестра Давида Ксения.
Лысцов уехал в Израиль в 14 лет вместе с отцом из Златоуста по программе репатриации. Давид жил в городе Кирьят-Ям на севере Израиля, у него было свое охранное предприятие.
Одним из самых драматичных эпизодов израильской бойни стало нападение боевиков ХАМАС на гостей фестиваля электронной музыки Nature Party, проходившего практически на границе с сектором Газа. По данным СМИ, более 260 участников рейва были убиты, часть людей сбежала от пуль в пустыню, многих похитили, в том числе порядка 10 девушек, две из которых с русскими фамилиями.
Mash называл в числе пленниц Елизавету Прудникову и Ольгу Пильник. После этого депутат Госдумы Евгений Попов призвал «вытащить» актрису Прудникову, однако оказалось, что с девушкой все хорошо, а речь идет о ее тезке.
Актриса Прудникова сообщила в соцсетях, что никогда не была в Израиле и опубликовала фрагмент переписки с тезкой.
«Меня тоже зовут Елизавета Прудникова, я гражданка Израиля. Я делала объявление, что моя сестра Карина пропала вчера во время стрельбы на месте фестиваля. Каким-то образом все перекрутили так, что пропала я, а точнее ты», – написала Прудникова из Израиля.
Telegram-канала Baza уточнил, что речь идет о девушке по имени Карина Притика из португальского Лиссабона, а 10 октября подтвердил ее гибель со ссылкой на отца.
СМИ также называют в числе пропавших без вести 27-летнего уроженца Сестрорецка Андрея Козлова, работавшего охранником на фестивале Nature Party, а в числе жертв – нескольких выходцев из дагестанского Дербента.
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