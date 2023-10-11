«Сердечко и смертельный рейв»: Что известно о россиянах, погибших в Израиле

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ: СЕМЬЯ ФИЗИКА И БУМАЖНОЕ СЕРДЕЧКО

Посол России в Израиле Анатолий Викторов сообщил 11 октября, что число погибших граждан России может быть «гораздо больше» подтвержденной цифры «четыре».

«К сожалению, вынужден подтвердить, что располагаем информацией о четырех погибших российских гражданах и шести пропавших без вести. На самом деле — с учетом масштабов жертв среди мирного населения и раненых — предполагаем, что их, конечно, гораздо больше»,— сказал Викторов в ходе дискуссии клуба «Валдай».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также не смог сегодня назвать точную цифру убитых россиян.

«Пока я не могу вам дать какое-то четкое число, потому что вы знаете, какая сейчас ситуация и в Газе, где много наших живет граждан, и в самом Израиле. И по понятным причинам, конечно, информация постоянно обновляется, поэтому сейчас я не буду сейчас называть каких-то количеств», – пояснил официальный представитель Кремля.

На этом фоне СМИ называют имена жертв конфликта. По данным РИА Новости, в Израиле погиб 47-летний уроженец Балтийска Денис Беленький. Его мать, Наталья рассказала, что Денис жил в Израиле с 1992 года, куда уехал с бабушкой из Риги.

«Самый лучший сын в мире... Третьего числа он мне показал розы, которые посадил во дворе. Умер, как герой. Вчера похоронили со всеми почестями... Прислали видео (…) Всегда был очень жизнерадостный, всегда улыбался, даже на документах. Вернули жене его документы в крови, среди них было сердечко бумажное дочки, которое она подарила ему, когда была в первом классе. Было написано "Папа, я тебя люблю"», - сказала женщина.

Академик РАН Алексей Хохлов сообщил в соцсетях, что в Израиле погибли 81-летний советский физик-теоретик Сергей Гредескул и его жена.

«Из Израиля пришло трагическое известие: 7 октября в ходе террористической атаки боевиков ХАМАС в своем доме в городе Офаким были убиты Сергей Андреевич Гредескул и его супруга», – отметил Хохлов.

Гредескул учился и работал в Харькове, а в 1991 году переехал в Израиль, где преподавал в университете Бен-Гурина в Беер-Шеве, после чего вышел на пенсию. По данным «Ura.ru», палестинцы ворвались в дом Гредескула и убили ученого с женой.