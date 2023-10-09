«Символический обстрел»: Иран не будет напрямую ввязываться в войну с Израилем

«Иран никак не собирается участвовать в конфликте, он собирается смотреть, как этот конфликт будет разгораться, и косвенно помогать тем сторонам, которые выступают против, как они выражаются, сионистского режима. У Ирана достаточно возможностей, чтобы сегодня уничтожить Израиль. Поэтому говорить, что иранское руководство не делает этого, потому что трепещут, очень преждевременно. Но они никогда не говорили, что будут или хотят уничтожать еврейское государство. Они привыкли к тому, что их слова извращаются, при этом они как раз не нарушают устава ООН», - объяснила она.

Случившийся обстрел ливанской «Хезболлы» Геворгян назвала символическим, Иран и Ливан обозначали свою позицию.

«Обстрел «Хезболлы» был символическим, они поддержали операцию таким «фейерверком», но это даже не сам Иран. Что касается сближения Израиля и Саудовской Аравии, это решение Саудовской Аравии. Иран мог к этому как угодно относиться, но заставить наследного принца поступать как-то иначе даже в голову не приходило иранскому руководству. Иран придерживается классической дипломатической традиции», - резюмировала собеседница НСН.

7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны», передает «Радиоточка НСН».

