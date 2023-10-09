«Непобедимая крепость?»: Иран и ливанская «Хезболла» вступают в войну с Израилем
Противостояние Израиля и ХАМАС набирает обороты, минувшая ночь завершилась обстрелами и ракетными залпами. США направили Израилю дополнительную помощь, но в дело по ту сторону баррикад вступают новые серьезные игроки.
Неожиданно начавшаяся 7 октября война Израиля и ХАМАС набирает обороты, так как в «игру» вступают новые силы. Каждый участник противостояния защищает свои интересы и не готов идти на уступки.
Минувшая ночь закончилась атакой боевых самолетов ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) по 150 целям на всей территории Саджайи. В ходе атаки сбросили примерно ста тонн боеприпасов. Как указали в военном ведомстве Израиля, район Саджая используется в качестве одной из баз ХАМАС.
Ответом стали залпы ракет, которые ХАМАС выпустил из Сектора Газа в сторону Израиля. Сообщалось также, что палестинцы попытались атаковать аэропорт в Тель-Авиве, ракеты были выпущены и по израильскому Ашкелону.
На данный момент свои дома в секторе Газа были вынуждены покинуть 123 538 палестинцев, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. При этом экстренное заседание Совбеза ООН завершилось без принятия заявления по Израилю.
Атака ХАМАС лишила Израиль образа непобедимой крепости, пишет французская Le Figaro. Издание подчеркивает, что народы Ближнего Востока были «ошеломлены» проникновением палестинцев в Израиль.
МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ: США, ИРАН, ТУРЦИЯ
Мнения стран на происходящее традиционно и ожидаемо разделились. Накануне американский лидер Джо Байден отдал распоряжение оказать Израилю дополнительную помощь.
Так, Минобороны США перебрасывает ударную группу к Израилю для укрепления сил сдерживания, предостерегая силы, которые могут присоединиться к ХАМАС.
Вслед за заявлением Байдена президент Ирана Ибрахим Раиси выразил поддержку палестинским группировкам.
«Иран поддерживает право палестинского народа на самооборону», - поспешил заявить он.
До этого ливанское движение «Хезболла», поддерживаемое Ираном, взяло ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. На фоне возможной эскалации конфликта с ливанской «Хезболлой» власти Израиля призвали эвакуироваться жителей двух северных районов.
Так, 8 октября «Хезболла» обстреляла ракетами и минометными снарядами израильские позиции вблизи ферм Шебаа — спорной территории, на которую притязают одновременно Израиль, Ливан и Сирия.
А американские СМИ и вовсе называют Иран главным зачинщиком новой волны противостояния.
По данным Wall Street Journal, офицеры Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения армии Ирана) еще с августа помогали в планировании атаки ХАМАС на Израиль. Утверждается, что глобальный план Ирана состоит в том, чтобы «окружить» Израиль, создав для страны угрозу со всех сторон.
Буквально неделю назад американские СМИ выходили с заголовками о том, что Израиль и Саудовская Аравия готовятся к заключению «мегасделки». Последние несколько месяцев страны активно обсуждают нормализацию отношений, что не могло «не расстраивать» Иран, который также взял официальный курс на дружеские отношения с саудитами. Стоит отметить, что Саудовская Аравия возложила ответственность за обострение ситуации на Израиль. К ней присоединились также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Кувейт. Операцию поддержала и Сирия.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, конечно, заявил, что достижение мира возможно лишь в случае признания независимости Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, но напрямую он не занял ничью сторону в конфликте, призвав к миру.
РОССИЯ «НЕ ЗАМОРАЧИВАЕТСЯ»
Российская сторона не делала официальных заявлений на фоне эскалации в регионе. При этом член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев напомнил, что Иран является союзником России, а Израиль – союзником США.
«Если сильно не заморачиваться, то чей союзник Израиль? Соединенных Штатов Америки. Чей союзник Иран и его окружающий мусульманский мир? Наш. У нас есть свои цели и задачи, которые мы выполняем, наш президент их бесподобно определил на последнем форуме "Валдай", мы к их выполнению идём»,- отметил он.
Он также предрек серьезную эскалацию в случае, если «Хезболла» официально вступит в конфликт.
«Что дальше? Войдёт «Хезболла» в этот конфликт? Если да, то это серьёзная сила, многочисленная, организованная, у них сил и средств больше, чем у ХАМАСА, у них есть каналы снабжения всем необходимым с Ираном. Если это обострение случится, то это будет крайне серьезно», - заключил депутат.
По его словам, в таком случае перед США может встать вопрос о нанесении ядерного удара по Ирану.
Со своей стороны, политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил, что возможен масштабный региональный конфликт после вступления в «игру» «Хезболлы».
«Втянутся ли в него проиранские шиитские военизированные группировки из Ирака и Сирии будет зависеть исключительно от того, примет ли соответствующее решение Иран. Начнёт ли Тегеран прямые военные действия против Иерусалима - от того, нанесут ли по нему удар израильтяне. В последнем случае возможно какое угодно развитие событий, вплоть до прямого участия в войне против еврейского государства каких угодно суннитских радикалов», - написал он.
Еще 7 октября заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что Россия может помочь в урегулировании палестино-израильского конфликта, поэтому не должна вставать на ту или иную сторону.
«Понятно, что нынешнюю ситуацию спровоцировало ХАМАС. Но конфликт значительно более сложный, многогранный и имеет историю, где у каждой из сторон своя доля ответственности», - подчеркнул он.
7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РИА Новости: Рубль стал самой недооцененной валютой среди стран G20
- Петербурженка Маргарита Голубева получила титул «Мисс Россия-2023»
- Российский боец «Медведь»: ВСУ готовят Купянск к обороне
- Жириновский в 2019 году предсказал, что об Украине забудут из-за Ближнего Востока
- Сын Трампа заметил американские автоматы M4 в руках палестинцев
- Байден устроил вечеринку на фоне обострения ситуации в Израиле
- Врач: завтрак только чашкой кофе может обернуться ростом размера талии
- Боррель заявил о неопределенности финансирования Киева со стороны Вашингтона
- Симоньян: Россия однажды отказалась от Гавайев
- СМИ: квартиры в новостройках Москвы подорожали на 1,5 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru