«Непобедимая крепость?»: Иран и ливанская «Хезболла» вступают в войну с Израилем

Буквально неделю назад американские СМИ выходили с заголовками о том, что Израиль и Саудовская Аравия готовятся к заключению «мегасделки». Последние несколько месяцев страны активно обсуждают нормализацию отношений, что не могло «не расстраивать» Иран, который также взял официальный курс на дружеские отношения с саудитами. Стоит отметить, что Саудовская Аравия возложила ответственность за обострение ситуации на Израиль. К ней присоединились также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Кувейт. Операцию поддержала и Сирия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, конечно, заявил, что достижение мира возможно лишь в случае признания независимости Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, но напрямую он не занял ничью сторону в конфликте, призвав к миру.

РОССИЯ «НЕ ЗАМОРАЧИВАЕТСЯ»

Российская сторона не делала официальных заявлений на фоне эскалации в регионе. При этом член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев напомнил, что Иран является союзником России, а Израиль – союзником США.

«Если сильно не заморачиваться, то чей союзник Израиль? Соединенных Штатов Америки. Чей союзник Иран и его окружающий мусульманский мир? Наш. У нас есть свои цели и задачи, которые мы выполняем, наш президент их бесподобно определил на последнем форуме "Валдай", мы к их выполнению идём»,- отметил он.

Он также предрек серьезную эскалацию в случае, если «Хезболла» официально вступит в конфликт.

«Что дальше? Войдёт «Хезболла» в этот конфликт? Если да, то это серьёзная сила, многочисленная, организованная, у них сил и средств больше, чем у ХАМАСА, у них есть каналы снабжения всем необходимым с Ираном. Если это обострение случится, то это будет крайне серьезно», - заключил депутат.

По его словам, в таком случае перед США может встать вопрос о нанесении ядерного удара по Ирану.