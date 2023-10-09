«Непобедимая крепость?»: Иран и ливанская «Хезболла» вступают в войну с Израилем

Противостояние Израиля и ХАМАС набирает обороты, минувшая ночь завершилась обстрелами и ракетными залпами. США направили Израилю дополнительную помощь, но в дело по ту сторону баррикад вступают новые серьезные игроки. 

Неожиданно начавшаяся 7 октября война Израиля и ХАМАС набирает обороты, так как в «игру» вступают новые силы. Каждый участник противостояния защищает свои интересы и не готов идти на уступки.

Минувшая ночь закончилась атакой боевых самолетов ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) по 150 целям на всей территории Саджайи. В ходе атаки сбросили примерно ста тонн боеприпасов. Как указали в военном ведомстве Израиля, район Саджая используется в качестве одной из баз ХАМАС.

Ответом стали залпы ракет, которые ХАМАС выпустил из Сектора Газа в сторону Израиля. Сообщалось также, что палестинцы попытались атаковать аэропорт в Тель-Авиве, ракеты были выпущены и по израильскому Ашкелону.

На данный момент свои дома в секторе Газа были вынуждены покинуть 123 538 палестинцев, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. При этом экстренное заседание Совбеза ООН завершилось без принятия заявления по Израилю.

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Атака ХАМАС лишила Израиль образа непобедимой крепости, пишет французская Le Figaro. Издание подчеркивает, что народы Ближнего Востока были «ошеломлены» проникновением палестинцев в Израиль.

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ: США, ИРАН, ТУРЦИЯ

Мнения стран на происходящее традиционно и ожидаемо разделились. Накануне американский лидер Джо Байден отдал распоряжение оказать Израилю дополнительную помощь.

Так, Минобороны США перебрасывает ударную группу к Израилю для укрепления сил сдерживания, предостерегая силы, которые могут присоединиться к ХАМАС.

Вслед за заявлением Байдена президент Ирана Ибрахим Раиси выразил поддержку палестинским группировкам.

«Иран поддерживает право палестинского народа на самооборону», - поспешил заявить он.

До этого ливанское движение «Хезболла», поддерживаемое Ираном, взяло ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. На фоне возможной эскалации конфликта с ливанской «Хезболлой» власти Израиля призвали эвакуироваться жителей двух северных районов.

Так, 8 октября «Хезболла» обстреляла ракетами и минометными снарядами израильские позиции вблизи ферм Шебаа — спорной территории, на которую притязают одновременно Израиль, Ливан и Сирия.

А американские СМИ и вовсе называют Иран главным зачинщиком новой волны противостояния.

По данным Wall Street Journal, офицеры Корпуса стражей исламской революции (элитные подразделения армии Ирана) еще с августа помогали в планировании атаки ХАМАС на Израиль. Утверждается, что глобальный план Ирана состоит в том, чтобы «окружить» Израиль, создав для страны угрозу со всех сторон.

В ХАМАС отказались идти на перемирие с Израилем

Буквально неделю назад американские СМИ выходили с заголовками о том, что Израиль и Саудовская Аравия готовятся к заключению «мегасделки». Последние несколько месяцев страны активно обсуждают нормализацию отношений, что не могло «не расстраивать» Иран, который также взял официальный курс на дружеские отношения с саудитами. Стоит отметить, что Саудовская Аравия возложила ответственность за обострение ситуации на Израиль. К ней присоединились также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Кувейт. Операцию поддержала и Сирия.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, конечно, заявил, что достижение мира возможно лишь в случае признания независимости Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме, но напрямую он не занял ничью сторону в конфликте, призвав к миру.

РОССИЯ «НЕ ЗАМОРАЧИВАЕТСЯ»

Российская сторона не делала официальных заявлений на фоне эскалации в регионе. При этом член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев напомнил, что Иран является союзником России, а Израиль – союзником США.

«Если сильно не заморачиваться, то чей союзник Израиль? Соединенных Штатов Америки. Чей союзник Иран и его окружающий мусульманский мир? Наш. У нас есть свои цели и задачи, которые мы выполняем, наш президент их бесподобно определил на последнем форуме "Валдай", мы к их выполнению идём»,- отметил он.

Он также предрек серьезную эскалацию в случае, если «Хезболла» официально вступит в конфликт.

«Что дальше? Войдёт «Хезболла» в этот конфликт? Если да, то это серьёзная сила, многочисленная, организованная, у них сил и средств больше, чем у ХАМАСА, у них есть каналы снабжения всем необходимым с Ираном. Если это обострение случится, то это будет крайне серьезно», - заключил депутат.

По его словам, в таком случае перед США может встать вопрос о нанесении ядерного удара по Ирану.

Израиль запросил у США дополнительную военную помощь

Со своей стороны, политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил, что возможен масштабный региональный конфликт после вступления в «игру» «Хезболлы».

«Втянутся ли в него проиранские шиитские военизированные группировки из Ирака и Сирии будет зависеть исключительно от того, примет ли соответствующее решение Иран. Начнёт ли Тегеран прямые военные действия против Иерусалима - от того, нанесут ли по нему удар израильтяне. В последнем случае возможно какое угодно развитие событий, вплоть до прямого участия в войне против еврейского государства каких угодно суннитских радикалов», - написал он.

Еще 7 октября заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил «Известиям», что Россия может помочь в урегулировании палестино-израильского конфликта, поэтому не должна вставать на ту или иную сторону.

«Понятно, что нынешнюю ситуацию спровоцировало ХАМАС. Но конфликт значительно более сложный, многогранный и имеет историю, где у каждой из сторон своя доля ответственности», - подчеркнул он.

7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны».

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ФОТО: РИА Новости
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