«Головная боль». Чем обернется для России вывод войск США из Афганистана

Как сообщает Associated Press, последние американские самолёты уже улетели из афганской столицы, после чего в городе раздался салют из вооружения. Так свое отношение к произошедшему выразили боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). В середине августа талибы заявляли, что ждут от США вывода войск до 11 сентября, пообещав не нападать на них до указанного срока. Позже Вашингтон заявил, что рассчитывает на завершение эвакуации 31 августа.

Вывод американских войск из Афганистана – сильный ход, тем самым они переложили свою «головную боль» на соседей, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Афганистан через какое-то время будет очень горячей точкой. Через некоторое время талибы, укрепившись у власти, будут решать вопрос о том, куда им девать тысячи своих и десятки тысяч бывших армейских боевиков Афганистана. Соединенные штаты вопреки всем воплям псевдопатриотов сделали очень сильный ход, они вывели оттуда войска и практически переложили страшную головную боль с талибами на плечи соседей, с большинством из которых у Соединенных Штатов не очень хорошие отношения – на Иран, на Российскую Федерацию, опосредованно на Китай», - отметил Стрелков.

С ним солидарен член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, который в интервью «Радиоточке НСН» предположил, что за выводом войск из Афганистана скрывается совсем другая, опасная для России игра.

«На мой взгляд, американцы разыгрывают совсем другую историю. Они там специально оставили оружие под видом того, что не успели его вывезти, они раскинули там серьезную сеть агентуры, в том числе среди талибов, а также максимально стимулируют беженцев. При этом все это прикрывается невнятными объяснениями Вашингтона. Там готовится очаг напряженности, который направлен и против России, и против Китая, и против государств, с которыми мы граничим», - подчеркнул сенатор.

В свою очередь председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич считает, что американские военные недовольны решением о выводе войск из Афганистана. Об этом он рассказал на пресс-конференции в НСН.