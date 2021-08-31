«Головная боль». Чем обернется для России вывод войск США из Афганистана
Эксперты НСН считают, что руководство США, выведя войска из Афганистана, лишь начало опасную игру со своими геополитическими конкурентами - Россией и Китаем.
США полностью вывели войска из Афганистана. Вашингтон и его союзники в ходе эвакуации вывезли из страны более 123 тысяч гражданских лиц, рассказал глава Центрального командования США генерал Кеннет Маккензи во время брифинга. По его словам, это означает «окончание почти 20-летней миссии, которая началась в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года».
Маккензи раскрыл число убитых за это время американцев. По его словам, за миссию в Афганистане США заплатили 2461 убитым среди военных и гражданских и 20 тысячами раненых. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что за время присутствия США в Афганистане погибли 2448 американцев. Маккензи пояснил, что включил в число жертв погибших от недавних терактов у аэропорта в Кабуле, ответственность за которые взяло Исламское государство (запрещенная в России террористическая организация).
Как сообщает Associated Press, последние американские самолёты уже улетели из афганской столицы, после чего в городе раздался салют из вооружения. Так свое отношение к произошедшему выразили боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). В середине августа талибы заявляли, что ждут от США вывода войск до 11 сентября, пообещав не нападать на них до указанного срока. Позже Вашингтон заявил, что рассчитывает на завершение эвакуации 31 августа.
Вывод американских войск из Афганистана – сильный ход, тем самым они переложили свою «головную боль» на соседей, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Афганистан через какое-то время будет очень горячей точкой. Через некоторое время талибы, укрепившись у власти, будут решать вопрос о том, куда им девать тысячи своих и десятки тысяч бывших армейских боевиков Афганистана. Соединенные штаты вопреки всем воплям псевдопатриотов сделали очень сильный ход, они вывели оттуда войска и практически переложили страшную головную боль с талибами на плечи соседей, с большинством из которых у Соединенных Штатов не очень хорошие отношения – на Иран, на Российскую Федерацию, опосредованно на Китай», - отметил Стрелков.
С ним солидарен член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, который в интервью «Радиоточке НСН» предположил, что за выводом войск из Афганистана скрывается совсем другая, опасная для России игра.
«На мой взгляд, американцы разыгрывают совсем другую историю. Они там специально оставили оружие под видом того, что не успели его вывезти, они раскинули там серьезную сеть агентуры, в том числе среди талибов, а также максимально стимулируют беженцев. При этом все это прикрывается невнятными объяснениями Вашингтона. Там готовится очаг напряженности, который направлен и против России, и против Китая, и против государств, с которыми мы граничим», - подчеркнул сенатор.
В свою очередь председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич считает, что американские военные недовольны решением о выводе войск из Афганистана. Об этом он рассказал на пресс-конференции в НСН.
«Военные, которые были в Афганистане, недовольны этим решением. Они потеряли очень большую серьезную «кормушку». Там была колоссальная коррупция, проходили большие средства. Политическое руководство США приняло решение о выводе и смене концепции, и решение о проведение спецопераций будет уже не за военными, а за спецслужбами – чужими руками», - сказал Клинцевич.
Войска США вошли в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года. Тогда боевики «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) захватили четыре пассажирских самолета, два из них протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Всего погибли 2977 человек.
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