«Дойдут до Казахстана?» Чем захват власти талибами в Афганистане обернется для России
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков уверен, что Россия будет вынуждена вмешаться в ситуацию, так как талибы неизбежно нацелятся на Таджикистан и Узбекистан.
Талибы после захвата власти в Афганистане продолжат распространять свое влияние, а начнут с соседних государств, где не ожидают встретить большого сопротивления, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
«Движение «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) является одной из джихадистских организаций, строго следующих положению Корана о джихаде. Естественно, они этот джихад через какое-то время начнут распространять вовне. Они будут продвигаться в ту сторону, где встретят наименьшее сопротивление и будут иметь наибольший успех. А это, без сомнения, южные республики СНГ: в первую очередь Таджикистан, во вторую очередь – Узбекистан, в третью – Туркмения. Дальше и до Казахстана, скорее всего, дойдет. Через какое время Афганистан начнет выплевывать из себя отряды исламистов, и в какой это будет форме, пока многовариантная картина. Будет ли это прямая какая-то агрессия, вторжение или сначала будет развязана якобы дикими исламистами война в Таджикистане и уже потом талибы в нее вмешаются – я пока не знаю. В любом случае, в ближней исторической перспективе расширение джихада на север практически неизбежно», - отметил Стрелков.
По его словам, Россия в таком случае будет защищать и собственные активы, поэтому начинает укреплять позиции в Таджикистане и Узбекистане уже сейчас.
«Значительная часть активов в Таджикистане и Узбекистане принадлежит олигархии, в том числе по происхождению российской, но живущей не в Российской Федерации. Эта олигархия потребует защиты от Кремля своих интересов. И вооруженные силы Российской Федерации будут в той или иной степени вынуждены действовать в этом регионе. Более того, я полагаю, что через какое-то время начнется переброска, усиление группировки Российской Федерации, не дожидаясь начала боевых действий, в Таджикистан и Узбекистан. Вероятно, именно об этом шла речь в беседе Путина с президентом Узбекистана. И об этом же беседовал Шойгу во время инспекторской поездки в Таджикистан», - рассказал он.
При этом Стрелков подчеркнул, что «ввязывание в безнадежную войну» никак не отвечает национальным интересам Российской Федерации, но этого в скором времени будет не избежать.
«Для Российской Федерации не было бы смысла вмешиваться в данную ситуацию, поскольку выиграть ее мы не сможем при нынешнем состоянии. Учитывая, что у нас уже есть несколько горячих фронтов, которые в ближайшее время будут резко горячими – это Донбасс, Сирия, Карабах. Ввязываться в безнадежную войну в нашей бывшей Средней Азии будет не самым лучшим выбором, но я полагаю, что именно это российские власти и сделают. Никак этого не избежать, исходя из модели их поведения в таких ситуациях и из их коммерческих, корыстных, личных интересов, очень далеких от интересов самой России», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Экс-министр обороны напомнил, что американцы вложили «десятки миллиардов долларов» в перевооружение афганской армии, оружия и боеприпасов хватило бы на 50 лет, и теперь с этим придется считаться.
«Афганистан через какое-то время будет очень горячей точкой. Через некоторое время талибы, укрепившись у власти, будут решать вопрос о том, куда им девать тысячи своих и десятки тысяч бывших армейских боевиков Афганистана. Соединенные штаты вопреки всем воплям псевдопатриотов сделали очень сильный ход, они вывели оттуда войска и практически переложили страшную головную боль с талибами на плечи соседей, с большинством из которых у Соединенных Штатов не очень хорошие отношения – на Иран, на Российскую Федерацию, опосредованно на Китай», - отметил Стрелков.
Комментируя происходящие в Афганистане события, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что прямой угрозы России действия талибов в Афганистане не несут.
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