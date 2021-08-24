«Дежавю». США уличили в двойной игре в Афганистане
США, вооружившие моджахедов в 1970-е, и сейчас специально оставили оружие в Афганистане, считает сенатор Андрей Климов.
США под прикрытием невнятных объяснений готовят в Афганистане очаг напряженности, направленный против России и ряда других стран, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее газета The Washington Post выяснила, что 23 августа директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с одним из лидеров и главой политического офиса движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Абдул Гани Барадаром.
«Боюсь, что кроме господина Бернса и талибов содержание этой встречи никто не узнает. Но я помню, что было в Афганистане в конце 1970-х – начале 1980-х годов, когда именно при помощи ЦРУ был раскручен очень серьезный виток напряженности, который сначала втянул Советский Союза в афганскую войну, а затем при довольно серьезной поддержке США были вооружены моджахеды. СССР было очень сложно противостоять этим силам. И сейчас у меня возникает чувство дежавю», - сказал Климов.
По его мнению, за выводом американских войск из Афганистана скрывается совсем другая, опасная для России игра.
«Может быть, там и наблюдалось какое-то бегство, но на мой взгляд, американцы разыгрывают совсем другую историю. Они там специально оставили оружие под видом того, что не успели его вывезти, они раскинули там серьезную сеть агентуры, в том числе среди талибов, а также максимально стимулируют беженцев. При этом все это прикрывается невнятными объяснениями Вашингтона. Там готовится очаг напряженности, который направлен и против России, и против Китая, и против государств, с которыми мы граничим», - подчеркнул сенатор.
По данным The Washington Post, президент США Джо Байден направил Бернса в Кабул в связи с эвакуационной операцией в Афганистане. В ЦРУ отказались от комментариев по содержанию встречи. При этом издание считает, что там мог обсуждаться вопрос продления срока вывода войск США.
В середине августа талибы заявляли, что ждут от США вывода войск до 11 сентября, пообещав не нападать на них до указанного срока. Позже Вашингтон заявил, что рассчитывает на завершение эвакуации 31 августа.
Ранее сообщалось, что армия США, покидая Афганистан, бросила тысячи единиц новейшей техники и вооружения. Талибам, в частности, достались вертолеты «Черный ястреб», около 20 штурмовиков Embraer Super Tucano и другие самолеты, а также противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».
Единственный на сегодняшний день регион Афганистана, не подконтрольный талибам, - провинция Панджшер. Военный историк Евгений Норин объяснял «Радиоточке НСН», что лидер сопротивления Ахмад Масуд, несмотря на ультиматум талибов, не собирается сдаваться из-за возможной поддержки со стороны ряда стран.
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