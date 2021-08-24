«Дежавю». США уличили в двойной игре в Афганистане

Власти Москвы не будут ужесточать COVID-ограничения в школах

Детские сады в столице начнут принимать детей в возрасте от 2,2 лет

Движение по Богородскому путепроводу открыли на востоке Москвы

Около 60 человек пострадали в авариях с электросамокатами в Москве с начала года

Фестиваль Green City пройдет на ВДНХ с 26 по 29 августа