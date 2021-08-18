Против России? Стрелков поспорил с Трампом насчет американского оружия у талибов

«Трамп может говорить все, что угодно. Но я подозреваю, что американцы оставили это оружие намеренно. Подозреваю, что американским военным была поставлена задача максимально оставить техники и вооружения «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация – прим. НСН). Не утверждаю этого. Однако то, как легко проходила эвакуация, как легко американцы сдавали эту технику, как они накачивали армию Афганистана перед уходом, хотя должны были понимать, что она долго не продержится под ударами талибов, - все это заставляет меня подозревать, что были заключены некие американо-талибские договоренности о будущем использовании талибами этого оружия против соседей. Против Ирана, Таджикистана, Узбекистана», - заявил Стрелков.

Накануне «Талибан» провел пресс-конференцию, на которой пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что талибы не хотят враждебных отношений ни с кем на мировой арене и готовы к прямым контактам с другими странами. Стрелков призвал не доверять миролюбивым высказываниям талибов.

«Я отлично знаю, что все обещания, которые делают джихадисты, всегда делаются с целью обмана. Поэтому, если что сейчас «Талибан» разражается миротворческими заявлениями, это ему выгодно. Было бы странно, если бы там говорили по-другому. Но я уверен, что «Талибан» через какое-то время будет просто вынужден вступить в экспансию вовне. Просто, чтобы избавиться от войны внутри. Поэтому в этом отношении талибам американское оружие очень пригодится. Причем против, возможно, стран СНГ и, возможно, даже против российских вооруженных сил», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».