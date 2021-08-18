Против России? Стрелков поспорил с Трампом насчет американского оружия у талибов
Экс-министр обороны ДНР предположил, что американцы намеренно оставили новейшую технику талибам для их экспансии в другие страны.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заподозрил США в намеренной передаче новейшей техники и вооружений. Ранее бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действия американских военных, которые не уничтожили свое вооружение перед уходом из Афганистана, которое стоит «миллиарды долларов».
«Трамп может говорить все, что угодно. Но я подозреваю, что американцы оставили это оружие намеренно. Подозреваю, что американским военным была поставлена задача максимально оставить техники и вооружения «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация – прим. НСН). Не утверждаю этого. Однако то, как легко проходила эвакуация, как легко американцы сдавали эту технику, как они накачивали армию Афганистана перед уходом, хотя должны были понимать, что она долго не продержится под ударами талибов, - все это заставляет меня подозревать, что были заключены некие американо-талибские договоренности о будущем использовании талибами этого оружия против соседей. Против Ирана, Таджикистана, Узбекистана», - заявил Стрелков.
Накануне «Талибан» провел пресс-конференцию, на которой пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что талибы не хотят враждебных отношений ни с кем на мировой арене и готовы к прямым контактам с другими странами. Стрелков призвал не доверять миролюбивым высказываниям талибов.
«Я отлично знаю, что все обещания, которые делают джихадисты, всегда делаются с целью обмана. Поэтому, если что сейчас «Талибан» разражается миротворческими заявлениями, это ему выгодно. Было бы странно, если бы там говорили по-другому. Но я уверен, что «Талибан» через какое-то время будет просто вынужден вступить в экспансию вовне. Просто, чтобы избавиться от войны внутри. Поэтому в этом отношении талибам американское оружие очень пригодится. Причем против, возможно, стран СНГ и, возможно, даже против российских вооруженных сил», - заявил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Стрелков сомневается, что талибы смогут применять многочисленные самолеты и вертолеты, которые оставила после себя армия США.
«Чтобы использовать самолеты и вертолеты, нужны обученные люди. У талибов таких нет. А удастся ли России или Китаю что-то разобрать, я не знаю», - ответил Стрелков.
Трамп заявил, что Россия и Китай могут завладеть американской военной техникой, оставленной в Афганистане. «Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», - написал экс-президент в Twitter.
Ранее военные эксперты Константин Сивков и Павел Фельгенгауэр в беседе с «Радиоточкой НСН» назвали нулевыми шансы оппозиции свергнуть «Талибан».
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