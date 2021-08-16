«Вздохнут с облегчением». Американист – о реакции США на ситуацию в Афганистане
Юрий Рогулев в интервью "Радиоточке НСН" назвал взятие талибами Афганистана провалом не только США, но и блока НАТО.
Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, боевики заявили об окончании войны в стране, и пообещали в ближайшее время определить форму правления в республике.
После этого экс-президент США Дональд Трамп посоветовал действующему американскому лидеру Джо Байдену уйти в отставку с позором.
Комментируя ситуацию, американист Юрий Рогулев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как изменится политическая ситуация в США после захвата власти в Афганистане талибами.
«Я думаю, что сложившаяся ситуация не сильно повредит Байдену. Потому что американцы от этой войны уже устали. Она никому там не нужна. Ещё Обама собирался и начал выводить войска. Трамп подписывал с ними соглашение. Так что это было ожидаемое событие. Тем более, об этом говорил и в своей предвыборной программе Байден. Как это получилось? Как они вывели войска? Это уже другой вопрос. Конечно, его будут критиковать. Но, я думаю, что в целом американцы только вздохнут с облегчением», - заявил собеседник НСН.
Также Рогулев подчеркнул, что развернувшаяся в Афганистане ситуация говорит об ослаблении позиций не только США.
«Афганистан стал пробным камнем политики НАТО. Потому что альянс заявил о своих амбициях уже за пределами европейского региона. Это же североатлантический пакт изначально. Но тут они начали свои щупальца прокидывать гораздо дальше. Кого только не было в Афганистане, включая и поляков, и англичан, и немцев, и грузин. И союзники, и даже не входившие в НАТО пытались отметиться, и Украина. Так что, это – коллективный провал, не только США, но и блока НАТО. Их международный геополитический военный опыт явно закончился неудачей», - резюмировал он.
А ранее в понедельник стало известно, что несколько человек погибли в ходе стрельбы военнослужащих США в аэропорту Кабула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Сообщалось, что американские военные, контролирующие полеты из афганской столицы, открыли предупредительный огонь в воздушной гавани после прорыва толпы на взлетно-посадочную полосу. Агентство France-Presse со ссылкой на очевидца сообщало об одной погибшей девушке.
Напомним, в конце июля глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что вывод войск США из Афганистана подходит к завершению, процесс проходит в безопасном режиме и закончится в срок. Он подчеркнул, что на тот момент из Соединенные Штаты вывели из Афганистана 95 процентов войск. Все американские базы за пределами Кабула передали афганским партнерам.
А говоря о возможность возвращения в страну террористических организаций «Аль-Каида» и «Талибан» (организации, запрещенные в России), Остин отметил, что миссия в Афганистане еще не закончена, и военные готовы ответить на угрозу в случае ее возникновения.
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