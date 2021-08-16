«Вздохнут с облегчением». Американист – о реакции США на ситуацию в Афганистане

Комментируя ситуацию, американист Юрий Рогулев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как изменится политическая ситуация в США после захвата власти в Афганистане талибами.

«Я думаю, что сложившаяся ситуация не сильно повредит Байдену. Потому что американцы от этой войны уже устали. Она никому там не нужна. Ещё Обама собирался и начал выводить войска. Трамп подписывал с ними соглашение. Так что это было ожидаемое событие. Тем более, об этом говорил и в своей предвыборной программе Байден. Как это получилось? Как они вывели войска? Это уже другой вопрос. Конечно, его будут критиковать. Но, я думаю, что в целом американцы только вздохнут с облегчением», - заявил собеседник НСН.

Также Рогулев подчеркнул, что развернувшаяся в Афганистане ситуация говорит об ослаблении позиций не только США.

«Афганистан стал пробным камнем политики НАТО. Потому что альянс заявил о своих амбициях уже за пределами европейского региона. Это же североатлантический пакт изначально. Но тут они начали свои щупальца прокидывать гораздо дальше. Кого только не было в Афганистане, включая и поляков, и англичан, и немцев, и грузин. И союзники, и даже не входившие в НАТО пытались отметиться, и Украина. Так что, это – коллективный провал, не только США, но и блока НАТО. Их международный геополитический военный опыт явно закончился неудачей», - резюмировал он.