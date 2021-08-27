«Потеряли кормушку». Американские военные в Афганистане стали марионетками спецслужб

Американские военные выполняют задачи в Афганистане, не до конца понимая, что происходит, а представители спецслужб хорошо владеют ситуацией, сказал на пресс-конференции в НСН Франц Клинцевич.

Американские военные недовольны решением о выводе войск из Афганистана, поскольку имели в этой стране большие возможности для коррупции, сказал на пресс-конференции в НСН председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.

ИГИЛ против «Талибана»? Число жертв терактов в Кабуле превысило 100

«Военные, которые были в Афганистане, недовольны этим решением. Они потеряли очень большую серьезную «кормушку». Там была колоссальная коррупция, проходили большие средства. Политическое руководство США приняло решение о выводе и смене концепции, и решение о проведение спецопераций будет уже не за военными, а за спецслужбами – чужими руками», - сказал Клинцевич.

При этом он высказал мнение, что американские военные выполняют свои задачи в Афганистане, не до конца понимая, что происходит, а представители спецслужб изначально хорошо владеют ситуацией.

26 августа в результате серии терактов у аэропорта Кабула погибли более 100 человек, пострадали более 1300. В числе жертв 13 американских военных. Ответственность за эти акции взяли на себя боевики группировки «Исламское государство» (зaпрещеннaя в России террористическaя оргaнизaция).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпецслужбыСШААфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры