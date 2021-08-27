«Потеряли кормушку». Американские военные в Афганистане стали марионетками спецслужб

«Военные, которые были в Афганистане, недовольны этим решением. Они потеряли очень большую серьезную «кормушку». Там была колоссальная коррупция, проходили большие средства. Политическое руководство США приняло решение о выводе и смене концепции, и решение о проведение спецопераций будет уже не за военными, а за спецслужбами – чужими руками», - сказал Клинцевич.

При этом он высказал мнение, что американские военные выполняют свои задачи в Афганистане, не до конца понимая, что происходит, а представители спецслужб изначально хорошо владеют ситуацией.

26 августа в результате серии терактов у аэропорта Кабула погибли более 100 человек, пострадали более 1300. В числе жертв 13 американских военных. Ответственность за эти акции взяли на себя боевики группировки «Исламское государство» (зaпрещеннaя в России террористическaя оргaнизaция).

