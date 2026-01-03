Сенатор Ли: Рубио приказал арестовать Мадуро
Госсекретарь США Марко Рубио не ожидает дальнейших действий США в Венесуэле после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил сенатор от американского штата Юта Майк Ли.
Рубио указал, что военная операция против Венесуэлы была прикрытием для задержания Мадуро, отметил сенатор. По словам Ли, Рубио приказал арестовать Мадуро, чтобы тот предстал перед судом по уголовным обвинениям в США.
«Только что закончил телефонный разговор с госсекретарем Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военными для предъявления ему уголовных обвинений в США, и что военная акция, которую мы наблюдали, была проведена для защиты и обеспечения безопасности тех, кто исполнял ордер на арест», - сообщил Ли.
Напомним, ночью 3 января США атаковали Венесуэлу. На фоне этого Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. По словами американского президента Дональда Трампа, Мадуро и его жену захватили и вывезли из Венесуэлы.
Ранее профессор МГИМО Борис Мартынов в беседе с НСН отметил, что Латинская Америка испытала на себе «все прелести» американской гегемонии раньше других, больше регион к этому не готов, а именно так воспринимаются угрозы Дональда Трампа в адрес Венесуэлы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лидер группы «Йорш» поздравил «ирокезных» россиян с расцветом панк-рока в России
- СМИ: Российские туристы застряли в Венесуэле
- Мишустин поручил усилить борьбу с дропперами
- В МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы
- СМИ: Местонахождение Мадуро и его жены неизвестно властям Венесуэлы
- Мосгорсуд признал законными приговоры по делу о краже у Чубайса
- Минобороны: ВС РФ освободили Бондарное в ДНР
- Госдума ускорит реставрацию памятников и углубится в подводную археологию
- Трамп: Мадуро захватили и вывезли из Венесуэлы
- Трамп отменил сделку по полупроводникам из-за угрозы нацбезопасности США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru