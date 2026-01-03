Сенатор Ли: Рубио приказал арестовать Мадуро

Госсекретарь США Марко Рубио не ожидает дальнейших действий США в Венесуэле после задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил сенатор от американского штата Юта Майк Ли.

В МИД России осудили вооруженную агрессию США против Венесуэлы

Рубио указал, что военная операция против Венесуэлы была прикрытием для задержания Мадуро, отметил сенатор. По словам Ли, Рубио приказал арестовать Мадуро, чтобы тот предстал перед судом по уголовным обвинениям в США.

«Только что закончил телефонный разговор с госсекретарем Марко Рубио. Он сообщил мне, что Николас Мадуро был арестован американскими военными для предъявления ему уголовных обвинений в США, и что военная акция, которую мы наблюдали, была проведена для защиты и обеспечения безопасности тех, кто исполнял ордер на арест», - сообщил Ли.

Напомним, ночью 3 января США атаковали Венесуэлу. На фоне этого Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. По словами американского президента Дональда Трампа, Мадуро и его жену захватили и вывезли из Венесуэлы.

Ранее профессор МГИМО Борис Мартынов в беседе с НСН отметил, что Латинская Америка испытала на себе «все прелести» американской гегемонии раньше других, больше регион к этому не готов, а именно так воспринимаются угрозы Дональда Трампа в адрес Венесуэлы.

