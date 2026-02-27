Инфляция в России замедлилась до 5,81%
27 февраля 202619:58
Годовая инфляция в России к 24 февраля снизилась до 5,81% против 5,85% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».
По данным ведомства, с 17 по 24 февраля продовольственные товары подорожали на 0,13%.
Такой же рост зафиксирован как по плодоовощной продукции, так и по остальным продуктам питания.
Непродовольственные товары за отчетную неделю прибавили в цене 0,14%. В сегменте наблюдаемых услуг — туристических, регулируемых и бытовых — цены выросли на 0,37%, следует из материалов министерства, передает «Радиоточка НСН».
