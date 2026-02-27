Инфляция в России замедлилась до 5,81%

Годовая инфляция в России к 24 февраля снизилась до 5,81% против 5,85% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

По данным ведомства, с 17 по 24 февраля продовольственные товары подорожали на 0,13%.