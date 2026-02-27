«Союзмультфильм» планирует локализовать выпуск игрушек в России

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры о переносе производства игрушек в Россию и рассчитывает запустить собственный завод в течение 3-5 лет. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева.

По ее словам, площадку планируют разместить в Подмосковье. Студия обсуждает проект с инвесторами, которые работают на рынке игрушек и владеют долями в китайских профильных предприятиях. Рассматриваются разные форматы сотрудничества, включая создание совместного предприятия.

В конце 2025 года «Союзмультфильм» начал продажи пилотной партии конструктора под собственной торговой маркой «Простоквашино». Шесть наборов разных форматов представлены в крупных розничных сетях, на маркетплейсах, в фирменных магазинах студии и в зонах duty free аэропортов. По оценке Слащевой, за первые 2 месяца пилотного проекта конструкторы могут обеспечить до 30% товарооборота студии в 2026 году.

Сейчас компания разрабатывает еще 10 наборов по мотивам своих анимационных франшиз. В дальнейшем планируется расширить линейку за счет игрушек для малышей, кукол, фигурок и игровых комплектов под собственной маркой. Пока креативную концепцию студия создает самостоятельно, а производство размещает в Китае, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети / "Союзмультфильм"
ТЕГИ:БизнесСоюзмультфильм

