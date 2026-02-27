«Союзмультфильм» планирует локализовать выпуск игрушек в России

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры о переносе производства игрушек в Россию и рассчитывает запустить собственный завод в течение 3-5 лет. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева.

По ее словам, площадку планируют разместить в Подмосковье. Студия обсуждает проект с инвесторами, которые работают на рынке игрушек и владеют долями в китайских профильных предприятиях. Рассматриваются разные форматы сотрудничества, включая создание совместного предприятия.