«Союзмультфильм» планирует локализовать выпуск игрушек в России
Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры о переносе производства игрушек в Россию и рассчитывает запустить собственный завод в течение 3-5 лет. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева.
По ее словам, площадку планируют разместить в Подмосковье. Студия обсуждает проект с инвесторами, которые работают на рынке игрушек и владеют долями в китайских профильных предприятиях. Рассматриваются разные форматы сотрудничества, включая создание совместного предприятия.
В конце 2025 года «Союзмультфильм» начал продажи пилотной партии конструктора под собственной торговой маркой «Простоквашино». Шесть наборов разных форматов представлены в крупных розничных сетях, на маркетплейсах, в фирменных магазинах студии и в зонах duty free аэропортов. По оценке Слащевой, за первые 2 месяца пилотного проекта конструкторы могут обеспечить до 30% товарооборота студии в 2026 году.
Сейчас компания разрабатывает еще 10 наборов по мотивам своих анимационных франшиз. В дальнейшем планируется расширить линейку за счет игрушек для малышей, кукол, фигурок и игровых комплектов под собственной маркой. Пока креативную концепцию студия создает самостоятельно, а производство размещает в Китае, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- «Союзмультфильм» планирует локализовать выпуск игрушек в России
- Гид назвал возможные причины пропажи пятерых туристов в Пермском крае
- Соседи считают, что похитителя девочки в Смоленске «переклинило»
- Инфляция в России замедлилась до 5,81%
- «Кузя» или «Лягушка»? Кинотеатры раскрыли, кто в марте соберет миллиард
- С драконами, но без гидов: Сколько стоит поехать в КНР на Китайский Новый Год
- Минюст признал нежелательными две организации из Германии и Франции
- СМИ: Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вышел из гражданства России
- Депутат Милонов высмеял слова Чубайса об оппозиции Путину
- Россиянам объяснили, как оспорить штраф за заснеженную парковку