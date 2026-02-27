Соседи считают, что похитителя девочки в Смоленске «переклинило»
В Смоленске предъявили обвинение 43-летнему мужчине и его сожительнице по делу о похищении 9-летней девочки, которую удерживали в квартире почти трое суток. Ребенка нашли в соседнем доме. Соседи подозреваемого заявили, что не ожидали от него такого поступка и считают, что его «переклинило». Об этом сообщает РЕН ТВ.
По версии следствия, утром 24 февраля девочка вышла во двор погулять с собакой. Следователи полагают, что мужчина посадил ребенка в машину и увез. Очевидцев произошедшего не оказалось. Автомобиль установили по камерам видеонаблюдения, а в салоне, по данным экспертизы, обнаружили ДНК девочки. После этого подозреваемого задержали.
Девочку удерживали в квартире в нескольких сотнях метров от ее дома. Жилье принадлежит сожительнице мужчины. В прокуратуре Смоленской области сообщили, что расследование находится на контроле надзорного ведомства.
Соседи рассказали журналистам, что мужчина ранее был судим за кражу и хранение наркотиков, однако не производил впечатления опасного человека. По словам одной из местных жительниц, произошедшее «на него не похоже». Подозреваемый дал признательные показания, однако мотив преступления пока не установлен. 27 февраля суд должен избрать ему меру пресечения, следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу, передает «Радиоточка НСН».
