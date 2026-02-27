Соседи считают, что похитителя девочки в Смоленске «переклинило»

В Смоленске предъявили обвинение 43-летнему мужчине и его сожительнице по делу о похищении 9-летней девочки, которую удерживали в квартире почти трое суток. Ребенка нашли в соседнем доме. Соседи подозреваемого заявили, что не ожидали от него такого поступка и считают, что его «переклинило». Об этом сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, утром 24 февраля девочка вышла во двор погулять с собакой. Следователи полагают, что мужчина посадил ребенка в машину и увез. Очевидцев произошедшего не оказалось. Автомобиль установили по камерам видеонаблюдения, а в салоне, по данным экспертизы, обнаружили ДНК девочки. После этого подозреваемого задержали.