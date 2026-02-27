Силы ПВО сбили 29 беспилотников над тремя регионами России
Дежурные средства ПВО с 17.00 до 20.00 мск 27 февраля уничтожили 29 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
21 аппарат был сбит над территорией Брянской области, 7 — над Белгородской областью и 1 — над Курской областью. Все беспилотники были самолетного типа, отмечает RT.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В многоэтажке в Южном Бутово произошел взрыв
- Генерал Попов назвал возможный маршрут беспилотников к Москве
- Вместо офиса — за станок: В России предсказали бум интереса к рабочим профессиям
- «НАШЕ Радио» назвало лауреатов премии «Чартова Дюжина»
- Зеленский назначил экс-премьера Британии Риши Сунака своим советником
- Силы ПВО сбили 29 беспилотников над тремя регионами России
- «Союзмультфильм» планирует локализовать выпуск игрушек в России
- Гид назвал возможные причины пропажи пятерых туристов в Пермском крае
- Соседи считают, что похитителя девочки в Смоленске «переклинило»
- Инфляция в России замедлилась до 5,81%