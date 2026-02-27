Силы ПВО сбили 29 беспилотников над тремя регионами России

Дежурные средства ПВО с 17.00 до 20.00 мск 27 февраля уничтожили 29 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

21 аппарат был сбит над территорией Брянской области, 7 — над Белгородской областью и 1 — над Курской областью. Все беспилотники были самолетного типа, отмечает RT.