Гид назвал возможные причины пропажи пятерых туристов в Пермском крае

Пятеро туристов из Уфы могли потеряться на плато Кваркуш в Пермском крае из-за тяжелых погодных условий. Об этом РЕН ТВ сообщил гид-снегоходчик Виталий. По его словам, в день исчезновения температура опускалась до -30 градусов, шел снег, а метель и туман практически обнулили видимость — «даже навигатор не помогает».

Он пояснил, что на самом плато снег обычно плотный и выдутый, однако при спуске в лес или к руслам рек он становится рыхлым, из-за чего снегоход может застрять, и выбраться бывает сложно.