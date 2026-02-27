Зеленский назначил экс-премьера Британии Риши Сунака своим советником

Президент Украины Владимир Зеленский включил бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака в состав Международного консультативного совета по экономическому восстановлению страны. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на заявление экс-главы британского правительства.

Сунак подтвердил, что присоединился к международной группе, которая будет консультировать украинские власти по вопросам восстановления экономики. По данным издания, совет намерен содействовать привлечению инвестиций в оборонную сферу и укреплению энергетической устойчивости Украины. Работа на этом посту не предусматривает оплаты, отмечает RT.