Зеленский назначил экс-премьера Британии Риши Сунака своим советником
Президент Украины Владимир Зеленский включил бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака в состав Международного консультативного совета по экономическому восстановлению страны. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на заявление экс-главы британского правительства.
Сунак подтвердил, что присоединился к международной группе, которая будет консультировать украинские власти по вопросам восстановления экономики. По данным издания, совет намерен содействовать привлечению инвестиций в оборонную сферу и укреплению энергетической устойчивости Украины. Работа на этом посту не предусматривает оплаты, отмечает RT.
Риши Сунак возглавлял правительство Великобритании с 2022 по 2024 год. Он стал первым премьером индийского происхождения и самым молодым главой британского кабинета министров с 1812 года.
Как пишет The Independent, за время его руководства консервативной партии не удалось восстановить утраченные позиции в рейтингах, снизившиеся после работы его предшественников, передает «Радиоточка НСН».
