«Кузя» или «Лягушка»? Кинотеатры раскрыли, кто в марте соберет миллиард
Роман Исаев в беседе с НСН выразил уверенность, что «Царевна-лягушка 2» и «Новая Теща» вполне могут преодолеть планку в полмиллиарда рублей, а вот кто может претендовать на миллиард - читайте в материале.
Кинотеатры в марте делают ставки прежде всего на фильм «Домовенок Кузя 2» - у него есть все шансы собрать миллиард рублей. Об этом НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
В марте в российский кинопрокат выходят два сиквела - «Домовенок Кузя 2» и «Царевна-лягушка 2». Также зрителей будут ждать такие киноленты, как «К себе нежно», «Космическая собака Лида», «Тюльпаны», «Твое сердце будет разбито» и другие. Исаев раскрыл, какие мартовские премьеры индустрия считает наиболее перспективными с точки зрения кассовых сборов.
«Индустрия делает ставки прежде всего на второго «Домовенка Кузю» и на «Царевну-лягушку 2», а также на продолжение «Тещи», каким бы неоднозначным не был проект. Вот эти три фильма станут локомотивами мартовского кинопроката. Я думаю, что у «Кузи» однозначно есть все шансы стать миллиардером. По поводу «Царевны-лягушки 2» большие сомнения. Но, я думаю, что и «Царевне-лягушке», и «Теще» планка в полмиллиарда рублей вполне по плечу. Все будет зависеть от зрителей, от интереса аудитории к проектам. Что касается иностранных релизов, то таких больших и мощных, как «Материалистка» или тем более «Иллюзия обмана», как это было в прошлом году, на ближайшие месяцы не предвидится», - рассказал он.
Ранее Исаев в беседе с НСН предрек, что «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна однозначно соберет в прокате два миллиарда, но может и пробить отметку в два с половиной миллиарда.
