«Индустрия делает ставки прежде всего на второго «Домовенка Кузю» и на «Царевну-лягушку 2», а также на продолжение «Тещи», каким бы неоднозначным не был проект. Вот эти три фильма станут локомотивами мартовского кинопроката. Я думаю, что у «Кузи» однозначно есть все шансы стать миллиардером. По поводу «Царевны-лягушки 2» большие сомнения. Но, я думаю, что и «Царевне-лягушке», и «Теще» планка в полмиллиарда рублей вполне по плечу. Все будет зависеть от зрителей, от интереса аудитории к проектам. Что касается иностранных релизов, то таких больших и мощных, как «Материалистка» или тем более «Иллюзия обмана», как это было в прошлом году, на ближайшие месяцы не предвидится», - рассказал он.

Ранее Исаев в беседе с НСН предрек, что «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна однозначно соберет в прокате два миллиарда, но может и пробить отметку в два с половиной миллиарда.

