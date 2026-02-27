Туристы стараются купить туры в Китай либо до Китайского Нового Года, либо после, так как в сам праздник стоимость путевки дороже на 20-40%. Об этом НСН рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

По результатам исследования, 6% россиян в 2026 году поехали в Азию специально ради празднования Китайского Нового года. Еще 2% опрошенных ранее уже бывали в подобных поездках в прошлые годы, следует из данных сервиса Купибилет (есть в распоряжении НСН). Арутюнов раскрыл, почему это событие остается нишевым для россиян, несмотря на интерес к китайской культуре.

«Популярность туров в Китай растет независимо от событий и времени года. В прошлом году до 2,5 миллионов россиян побывали в Китае. Во время Китайского Нового Года там действительно очень красиво: фонарики, много мероприятий с драконами, но зачастую поездки становятся дороже, потому что гиды, как правило, тоже отдыхают, а те, что работают, берут больше денег. Отели там заполнены из-за наплыва самих китайцев. Поэтому спрос увеличивается, но ограничителем этого спроса является подорожание тура в этот период – цены увеличиваются где-то на 20-40%. При этом вероятность каких-то неожиданностей тоже возрастает, так как персонал работает на пределе своих возможностей», - отметил он.