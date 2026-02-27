Минюст признал нежелательными две организации из Германии и Франции

Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных организаций немецкий «Центр независимых социальных исследований» и французскую «Европейскую сеть по судебной защите прав заключенных». Информация опубликована на сайте ведомства.

В обновленном списке указана организация Center for Independent Social Research e.V. Berlin, зарегистрированная в Германии.

Минюст признал нежелательными еще четыре зарубежные организации

Также в перечень добавлена European Prison Litigation Network, действующая во Франции.

Статус нежелательной организации предполагает запрет на деятельность в России и ограничение на распространение материалов на территории страны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Вячеслав Машковский / НСН
ТЕГИ:РоссияМинюст РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры