Минюст признал нежелательными две организации из Германии и Франции
Министерство юстиции РФ включило в перечень нежелательных организаций немецкий «Центр независимых социальных исследований» и французскую «Европейскую сеть по судебной защите прав заключенных». Информация опубликована на сайте ведомства.
В обновленном списке указана организация Center for Independent Social Research e.V. Berlin, зарегистрированная в Германии.
Также в перечень добавлена European Prison Litigation Network, действующая во Франции.
Статус нежелательной организации предполагает запрет на деятельность в России и ограничение на распространение материалов на территории страны, передает «Радиоточка НСН».
