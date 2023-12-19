КИЕВ НА ПАПЕРТИ

Тем временем в своем Telegram-канале военкор Семен Пегов сравнил Украину с нищим, просящим милостыню у Евросоюза. При этом, отметил он, вопли союзников Украины об ужасающем состоянии ВСУ звучат слишком уж подозрительно.

В частности, военкор указал на то, что российские военные на передовой не подтверждают нехватку снарядов у ВСУ: исчерпают один вид боеприпасов — всегда найдется другой. Пегов также назвал преступлением публичные откровения о стратегических проблемах в армии, которые позволяет себе командующий оперативной группировкой «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский.

ПОМОЖЕМ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА

Но допустим, что слова украинского командования о нехватке оружия можно принять за чистую монету и помощь союзников ей жизненно необходима. Европа (в частности, Германия) от помощи Украине вроде бы и не отказывается, но недвусмысленно дает Киеву понять, что боеприпасы он получит не сегодня и не завтра. Так, немецкий оборонный концерн Rheinmetall на своем портале сообщил, что по рамочному соглашению с Бундесвером получил очередной заказ на поставку десятков тысяч артиллерийских боеприпасов Украине. Стоимость договора при этом оценивается трехзначной суммой в миллионах евро. Одна беда — боеприпасы Киев получит лишь в 2025 году.

В том же 2025 году Бельгия пообещала поставить Киеву истребители F-16. А представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов и вовсе заявил, что США в конце декабря текущего года передадут Украине последний пакет помощи. По его словам, у Вашингтона больше не осталось ресурсов для помощи Киеву без решения Конгресса о выделении дополнительных средств.

Отмечается, что Белый дом потребовал у Конгресса на помощь Украине свыше $60 млрд, однако парламентарии решили не выделять ассигнования, не решив проблему с мигрантами на южной границе США.

ПОЙДУТ С ЛОПАТАМИ

Стоит ли при этом удивляться тому, что среди солдат ВСУ растет недовольство нехваткой боеприпасов и растущими потерями, а также абсурдностью приказов командования (об этом сообщило агентство Associated Press)?

Украинские военнослужащие при этом вполне резонно замечают, что российская армия куда лучше подготовлена для ведения боевых действий и позволяет противнику лишь вести изнурительную оборону. Также бойцы ВСУ недоумевают, почему приказы командования приходится выполнять в сложное зимнее время — ведь можно было отдать их заблаговременно.

Также украинские солдаты недовольны длительной подготовкой операторов БПЛА, что ведет к увеличению потерь живой силы.

Впрочем, украинское командование, судя по всему, справедливые претензии своих же бойцов нисколько не волнуют — оно готово принимать самые абсурдные решения. Так, командир 59-й бригады ВСУ, действующей в районе Авдеевки, заявил AP, что, если у солдат не останется патронов, он прикажет им идти в бой с российскими военными… с лопатами в руках.

УСИДИТ ЛИ ЗЕЛЕНСКИЙ?

Вполне логично, что на фоне всего происходящего вовсю шатается кресло под украинским лидером Владимиром Зеленским. Так, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Парламентской газете», что нынешний президент Украины вполне может пасть жертвой готовящегося переворота.

«Зеленский не оправдал ожидания старших товарищей. В него были вложены огромные деньги, на него были сделаны определенные ставки. Все это не сработало, так что я не исключаю, что может последовать его замена. Ну а замена власти на территории Украины традиционно проходит путем майданов и переворотов», — отметил Джабаров.

При этом сенатор затруднился с прогнозами, кто может стать преемником Зеленского.