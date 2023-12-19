В Сенате США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине

Лидеры обеих фракций Сената США заявили, что на переговорах о миграционной реформе для размена на помощь Киеву достигнут прогресс, сообщает РИА Новости.

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Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что «воодушевлен прогрессом», который был достигнут. Он призвал переговорные группы продолжать работу. Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл также указал, что минувшие выходные принесли «дополнительный прогресс в направлении соглашения о пограничной безопасности».

В отличие от американского Сената, Палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и отправилась на рождественские и новогодние каникулы, чтобы вернуться к работе 9 января.

Ранее Сенат США отложил каникулы для продолжения работы над помощью Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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