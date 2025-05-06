Он напомнил, что в конце холодной войны США дали обещание, что Альянс не будет расширяться на Восток, а затем нарушили его. Американские власти не собирались этого делать, пока производители оружия не «продавили» Конгресс. «Новые члены НАТО купят много американского оружия», — указал Коэн. Он подчеркнул, что НАТО представляет для Москвы серьезную угрозу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса имеют право на свое усмотрение реагировать на требования России не приближать силы блока к ее границам. Он отметил, что Россия может выдвигать свои требования за столом переговоров, однако не имеет права диктовать действия стран-членов НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

