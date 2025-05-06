Военные ВСУ прошлись по навозу на параде в Лондоне
Десять военных Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в параде в Лондоне, промаршировала по конскому навозу.
Кадры показал телеканал RT. Военные, маршируя не в ногу, прошли по навозу. Остальных участников парада постигла та же участь.
Также для флага Украины подобрали полотно неправильной длины, в результате чего он практически волочился по земле.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский пробил дно, так как он угрожает ветеранам, которые 9 мая придут на парады и торжественные мероприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военные ВСУ прошлись по навозу на параде в Лондоне
- В Москве на Каширском шоссе упали обломки украинского беспилотника
- В США заявили, что производители оружия виноваты в разжигании конфликта на Украине
- Собянин: Уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву
- Собянин: Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву
- Шойгу: НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией
- СМИ: Трамп дал добро Нетаньяху действовать в вопросе Газы по своему усмотрению
- СМИ: Россияне за сутки раскупили кефир, который пьёт Путин
- В Курской области объявили эвакуацию Глушково
- СМИ: В Рыльске в результате атаки ВСУ пострадали дети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru