Десять военных Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в параде в Лондоне, промаршировала по конскому навозу.

Кадры показал телеканал RT. Военные, маршируя не в ногу, прошли по навозу. Остальных участников парада постигла та же участь.

Также для флага Украины подобрали полотно неправильной длины, в результате чего он практически волочился по земле.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский пробил дно, так как он угрожает ветеранам, которые 9 мая придут на парады и торжественные мероприятия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

