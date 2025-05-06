Минэк: Российской экономике угрожают торговые войны

Расширение торговых войн станет основным внешним риском для экономики России в 2025 году и ближайшей трехлетке, сообщают «Известия» со ссылкой на Минэк.

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Ведомство подготовило прогноз социально-экономического развития страны. Среди других рисков указываются ужесточение антироссийских санкций и замедление мирового ВВП. Действия США замедлят рост мирового ВВП, что в итоге приведет к понижению спроса на энергоресурсы. Это отражается на котировках нефти. Так, стоимость Brent упала до 59 долларов за баррель с начала года.

Торговая война американского лидера Дональда Трампа приведет к тому, что цены на сырье упадут, а это 75% российского экспорта, заявил НСН глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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