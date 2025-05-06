Минэк: Российской экономике угрожают торговые войны

Ведомство подготовило прогноз социально-экономического развития страны. Среди других рисков указываются ужесточение антироссийских санкций и замедление мирового ВВП. Действия США замедлят рост мирового ВВП, что в итоге приведет к понижению спроса на энергоресурсы. Это отражается на котировках нефти. Так, стоимость Brent упала до 59 долларов за баррель с начала года.

Торговая война американского лидера Дональда Трампа приведет к тому, что цены на сырье упадут, а это 75% российского экспорта, заявил НСН глава Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

