Минфин США: Трамп планировал использовать сделку с Украиной для давления на Россию

Глава США Дональд Трамп планировал использовать сделку по ресурсам с Украиной в качестве инструмента для влияния на Москву в ходе переговоров, сообщает RT со ссылкой на заявление американского министра финансов Скотта Бессента.

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«Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придёт время обратиться к ним», — заявил он.

Ранее Бессент заявил, что достигнутая США и Украиной сделка по минералам показывает Москве долгосрочную приверженность Вашингтона мирному процессу, в центре которого «суверенная» Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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