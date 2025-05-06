Минфин США: Трамп планировал использовать сделку с Украиной для давления на Россию
Глава США Дональд Трамп планировал использовать сделку по ресурсам с Украиной в качестве инструмента для влияния на Москву в ходе переговоров, сообщает RT со ссылкой на заявление американского министра финансов Скотта Бессента.
«Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придёт время обратиться к ним», — заявил он.
Ранее Бессент заявил, что достигнутая США и Украиной сделка по минералам показывает Москве долгосрочную приверженность Вашингтона мирному процессу, в центре которого «суверенная» Украина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мерц надеется предоставить надежные гарантии безопасности Киеву
- Белоусов: Россия уже отбилась от массовой атаки беспилотников
- СМИ: Группа депутатов Европарламента из ФРГ приедет в Москву на 9 Мая
- СМИ: КНДР могла запустить несколько ракет малой дальности
- На Украине заявили, что не вернут долги Западу в ближайшие 30 лет
- Сдают нервы: Пассажиры в московских аэропортах ждут вылета более 33 часов
- Стало известно, кому повысят пенсии до конца года
- Белоусов сообщил, в какой форме будет принимать парад Победы
- Десятки немецких компаний признали ответственность за приход нацистов к власти
- СМИ: Руководство Украины эвакуирует свои семьи из Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru