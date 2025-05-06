Госдума: Дополнительные выходные между майскими станут ударом по экономике
Дополнительные выходные между майскими праздниками могут создать серьезную нагрузку на бюджет России и ударить по экономике, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.
По его словам, обеспечивать продолжительные майские праздники можно путём переноса выходных и индивидуальных договорённостей между работодателем и сотрудником. Парламентарий считает, что нет причин вводить дополнительные выходные.
С инициативой о введении выходных между майскими праздниками выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru