Госдума: Дополнительные выходные между майскими станут ударом по экономике

По его словам, обеспечивать продолжительные майские праздники можно путём переноса выходных и индивидуальных договорённостей между работодателем и сотрудником. Парламентарий считает, что нет причин вводить дополнительные выходные.

С инициативой о введении выходных между майскими праздниками выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

