Госдума: Дополнительные выходные между майскими станут ударом по экономике

Дополнительные выходные между майскими праздниками могут создать серьезную нагрузку на бюджет России и ударить по экономике, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление глава комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова.

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По его словам, обеспечивать продолжительные майские праздники можно путём переноса выходных и индивидуальных договорённостей между работодателем и сотрудником. Парламентарий считает, что нет причин вводить дополнительные выходные.

С инициативой о введении выходных между майскими праздниками выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

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ФОТО: Пресс-служба Департамента города Москвы по конкурентной политике
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