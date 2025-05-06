В Госдуме предложили разместить на банкнотах Киев и Одессу

Речь идет о купюрах номиналом 10, 50 и 500 рублей. В дизайне банкнот предлагается указать: «Город-герой Великой Отечественной войны». По словам парламентария, помимо эстетического эффекта, на банкнотах предлагается разместить современные защитные элементы – голограммы с изображением Георгиевской ленты или микротекст с цитатами из фронтовых писем.

Ранее стало известно, что Центральный Банк России выпустил памятные монеты в честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В коллекцию вошли монеты различных номиналов, изготовленные из драгоценных и недрагоценных металлов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

