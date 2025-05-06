Соцфонд: Средний размер пенсии составляет более 23 тысяч рублей

В настоящее время в России средний размер пенсии составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Соцфонд.

Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий

Точная сумма среднего размера выплаты пожилым людям достигла уровня 23 175,17 рублей в месяц.

Ранее были названы способы увеличить пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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