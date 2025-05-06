Соцфонд: Средний размер пенсии составляет более 23 тысяч рублей
6 мая 202505:01
В настоящее время в России средний размер пенсии составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Соцфонд.
Точная сумма среднего размера выплаты пожилым людям достигла уровня 23 175,17 рублей в месяц.
Ранее были названы способы увеличить пенсию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru