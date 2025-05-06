Трамп встретится с балериной Карелиной после ее освобождения в РФ
6 мая 202504:31
Лидер США Дональд Трамп встретился с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, сообщает The New York Post.
Это произошло спустя месяц после ее освобождения в России.
В 2024 году Свердловский областной суд приговорил Карелину к 12 годам колонии общего режима за государственную измену.
Ранее Трамп заявил, что американские власти высоко ценят освобождение властями России осужденной за госизмену Ксении Карелиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru