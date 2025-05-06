В Москве на Каширском шоссе упали обломки украинского беспилотника

Обломки одного из сбитых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевшего на Москву, упали на Каширское шоссе, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву

По его словам, согласно предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении 19 беспилотников ВСУ, летевших на Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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