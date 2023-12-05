Бельгия пообещала поставить Украине истребители F-16 в 2025 году

Отмечается, что Брюссель и Киев обсудили не только поставки истребителей, но и подготовку летчиков. Глава Минобороны Украины указал на необходимость запуска процесса налаживания цепочек поставок технического оборудования, запчастей и боеприпасов для F-16.

Суммарный объем военной помощи, которую Бельгия оказала Украине, составил более 320 млн евро.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи с африканскими журналистами заявил, что объемы обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 недостаточны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

