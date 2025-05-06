СМИ: Британия обновит план действий на случай нападения
Британские власти работают над обновлением плана действий, который был разработан 20 лет назад, на случай нападения на страну другого государства, сообщает Telegraph.
По данным газеты, обновление плана будет проходить на фоне опасений, что Великобритания не готова к войне. В секретном досье будет указано, как правительство должно реагировать на объявление войны, включая использование бункеров для защиты кабмина и королевской семьи.
Обновленный план будет включать сценарии на первые дни, при которых Великобритания поражена ракетами с неядерной частью, ядерными боеголовками, или будет подвержена кибератакам.
Ранее бывший глава британского генштаба вооруженных сил Дэвид Ричардс заявил, что стране не хватит личного состава, чтобы отправить войска на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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