Эксперт назвал условия для победы Польши в войне с Россией

Польша сможет одержать победу в случае войны с Россией, если реформирует армию, а РФ не станет применять ядерное оружие. Об этом заявил эксперт по геополитике Яцек Бартосяк в беседе с wPolityce.

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На вопрос, возможна ли победа реформированной польской армии над Россией без помощи союзников по НАТО, Бартосяк ответил утвердительно. Однако эксперт подчеркнул, что для этого необходима значительная модернизация армии Польши и отказ Москвы от применения ядерного оружия в возможном конфликте. Как отметил Бартосяк, польская армия сейчас не сможет противостоять российской, пишет Газета.ру.

По мнению политолога, РФ может помешать Польше создать боеспособные соединения, отмечает телеканал «360». Бартосяк напомнил о предложенных Москвой гарантиях безопасности, требующих от США «согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВойнаРоссияПольша
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