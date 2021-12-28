Эксперт назвал условия для победы Польши в войне с Россией

На вопрос, возможна ли победа реформированной польской армии над Россией без помощи союзников по НАТО, Бартосяк ответил утвердительно. Однако эксперт подчеркнул, что для этого необходима значительная модернизация армии Польши и отказ Москвы от применения ядерного оружия в возможном конфликте. Как отметил Бартосяк, польская армия сейчас не сможет противостоять российской, пишет Газета.ру.

По мнению политолога, РФ может помешать Польше создать боеспособные соединения, отмечает телеканал «360». Бартосяк напомнил о предложенных Москвой гарантиях безопасности, требующих от США «согласиться на взаимные гарантии по Европе, которые фактически заблокируют возможности развития польской армии в том направлении, в каком нам бы хотелось».

