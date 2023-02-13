«Россия, Китай или НЛО»: Америка отбивается от таинственных летательных объектов

Воздушные объекты продолжают атаковать США. Накануне по указанию американского лидера Джо Байдена истребителем F-16 с помощью ракеты класса «воздух-воздух» был сбит неопознанный объект, летевший на высоте примерно 12 километров в воздушном пространстве США над озером Гурон в штате Мичиган.

Министерство обороны США заявило, что воздушная цель представляла угрозу гражданской авиации и несла потенциальные разведывательные риски. Природа и принадлежность объекта установлены пока не были. В ведомстве отметили, что военные пытаются собрать фрагменты объекта, чтобы больше о нем узнать.

Объект, сбитый истребителем США над озером у границы с Канадой, имел восьмиугольную форму, сообщает Fox со ссылкой на конгрессмена Джека Бергмана.

«Истребитель ВВС США F-16 сбил таинственный восьмиугольный объект над озером Гурон ракетой Sidewinder», — сказал он. Это четвертый воздушный объект, сбитый военными страны за последние восемь дней.

Еще один летательный аппарат был перехвачен накануне истребителем F-22 над Канадой, а до этого – над Аляской. Сообщается, что эти объекты были меньше и проще большого воздушного шара, который США ранее сбили над Атлантическим океаном после того, как он пересек сухопутную часть США.