Военные США по приказу Байдена сбили аэростат над Аляской
Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сообщил об уничтожении «высотного объекта» в небе над Аляской, передает РИА Новости.
Приказ уничтожить летающий объект дал президент США Джо Байден, уточнил спикер.
По его словам, принадлежность аэростата еще не установлена. Объект гораздо меньше и проще, чем принадлежавший Китаю воздушный шар, добавил Кирби.
Американские военные отслеживали объект в течение 24 часов. Он летел на высоте 12 километров, заявил чиновник.
Ранее военные США сбили китайский аэростат над побережьем Южной Каролины. В Пекине осудили действия американцев, пишет НСН.
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