Военные США по приказу Байдена сбили аэростат над Аляской

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби сообщил об уничтожении «высотного объекта» в небе над Аляской, передает РИА Новости.

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Приказ уничтожить летающий объект дал президент США Джо Байден, уточнил спикер.

По его словам, принадлежность аэростата еще не установлена. Объект гораздо меньше и проще, чем принадлежавший Китаю воздушный шар, добавил Кирби.

Американские военные отслеживали объект в течение 24 часов. Он летел на высоте 12 километров, заявил чиновник.

Ранее военные США сбили китайский аэростат над побережьем Южной Каролины. В Пекине осудили действия американцев, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСША
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