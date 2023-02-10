Военные США по приказу Байдена сбили аэростат над Аляской

Приказ уничтожить летающий объект дал президент США Джо Байден, уточнил спикер.

По его словам, принадлежность аэростата еще не установлена. Объект гораздо меньше и проще, чем принадлежавший Китаю воздушный шар, добавил Кирби.

Американские военные отслеживали объект в течение 24 часов. Он летел на высоте 12 километров, заявил чиновник.

Ранее военные США сбили китайский аэростат над побережьем Южной Каролины. В Пекине осудили действия американцев, пишет НСН.

