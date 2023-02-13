СМИ: сбитый над Канадой шар мог быть российским
Власти Канады считают, что неопознанный объект, сбитый над территорией страны, мог быть «разведывательным аэростатом» китайского или российского происхождения, сообщает The Globe and Mail со ссылкой на неназванного чиновника.
Об объекте известно только, что он, как и перехваченный над Аляской аппарат, был меньше и проще большого воздушного шара, который США ранее сбили над Атлантическим океаном после того, как он пересек сухопутную часть США.
Сбитый в небе над Канадой неопознанный объект оказался беспилотным, сообщает администрация Белого дома по итогам переговоров лидеров двух стран Джо Байдена и Джастина Трюдо.
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