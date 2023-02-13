СМИ: сбитый над Канадой шар мог быть российским

Об объекте известно только, что он, как и перехваченный над Аляской аппарат, был меньше и проще большого воздушного шара, который США ранее сбили над Атлантическим океаном после того, как он пересек сухопутную часть США.

Сбитый в небе над Канадой неопознанный объект оказался беспилотным, сообщает администрация Белого дома по итогам переговоров лидеров двух стран Джо Байдена и Джастина Трюдо.

